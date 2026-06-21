Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / İHA

Kaza, Alaca-Sungurlu karayolu üzerindeki Eskiyapar köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö. yönetimindeki otomobil ile Ş.S. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinde yolcu olarak bulunan M.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın nasıl meydana geldiği araştırılıyor.