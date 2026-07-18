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Kaynak: DHA

Çorum’da, Oğuzlar Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri için Antalya'dan ilçeye gelen yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt, 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan havalandı. Bayram Kurt, kalkıştan kısa bir süre sonra yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

PİLOT TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kurt, Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan pilot, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI!

Kurt'un cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.