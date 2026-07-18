Ekonomist ve YENİÇAĞ yazarı Selçuk Geçer, YouTube kanalında gerçekleştirdiği son yayında, ABD enflasyonunun çöküşüyle birlikte küresel altın piyasalarında yaşanacak büyük zıplama hareketlerini ve Türkiye'deki gizli döviz riskinin gram altına yansımalarını doğrudan kendi alıntılarıyla ortaya koydu.
Selçuk Geçer altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi
Ekonomist ve YENİÇAĞ yazarı Selçuk Geçer yayınladığı son YouTube videosunda altın fiyatlarının geleceği rakamlar hakkında tahminlerde bulundu. Mevcut ekonomik koşulları ve jeopolitik riskleri değerlendiren Geçer, bir tarihe işaret ederek 'O zaman bambaşka bir gram altın konuşacağız' dedi.Züleyha Öncü
Ons Altında Önce 5.000 Sonra 10.000 Dolar Hedeflerini Göreceğiz!"
Amerika'da hem üretici hem de tüketici fiyatlarının beklentilerin altında gelmesiyle piyasa oyuncularının faiz artırım pozisyonlarını hızlıca çözdüğünü belirten Selçuk Geçer, jeopolitik didişmelere rağmen 4.000 dolar sınırında tutunan ons altın için şu ifadeleri kullandı:
"Bütün bunları okuyan piyasalarda artık Fed'in bir faiz arttırımı yapacağı kanaatinde değiller... Altın onsu bir önceki Amerika İran geriliminde 4.000 dolarlara kadar gelmişti ama tekrar Amerika İran didişmesi arttığında sadece 3990 80 dolarlara kadar geldi ve hızlı bir şekilde tekrar kendisini 4.000 doların üzerine atıp oralarda tutunmaya çalışıyor.
Bu aslında altının yükselmek istediğini, yükselişe hazırlandığını bize gösteriyor. Bir yandan da Çin ucuzdan altın toplamaya devam ediyor. Bu da altını yukarıya doğru baskılıyor. Buna bir de Fed faiz indirimleri süreci eklenirse aynen sizlere daha önce de söylediğim gibi altın fiyatlarında zıplama hareketleri görmeye başlayacağız.
Önce 4500 sonra 5.000 ardından 5500 rekor seviyesi ve oranın kırılması ile birlikte de yeni hedeflere yani 7.000 ve 10.000 dolar hedeflerine doğru giden bir altın ons fiyatı göreceğiz."
Ons altındaki bu devasa yükseliş sinyalinin ardından yerli yatırımcının gözünü çevirdiği iç piyasaya değinen Geçer, "Peki gram altın ne olacak diye soranlar olabilir. İşte onun da cevabı kurda yatıyor aslına bakarsanız" diyerek tehlikeli senaryoyu araladı.
"Kısa Vadeli Dış Borç 242 Milyar Dolar Döviz İhtiyacı Kontrolden Çıktı"
Türkiye'nin döviz açığı ve cari açık gibi yapısal sorunlarının gizlenemez bir boyuta ulaştığını ifade eden ünlü ekonomist, Merkez Bankası'nın son verilerindeki tehlikeyi şu sözlerle alıntıladı:
"Türkiye'nin kur riski her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı. Kısa vadeli dış borç stoku 242 milyar dolara gelmiş durumda. Bakın bir kez daha söylüyorum. Kısa vadeli dış borç yani 1 yıl içerisinde ödenmesi gereken borç miktarı 242 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye gelmiş durumda. Bu dövize olan talebin her geçen gün biraz daha arttığını bize gösteriyor ve kırılganlığın da çok net bir şekilde arttığını gösteriyor... Devletin dövize olan ihtiyacını bize çok net bir şekilde gösteriyor. Değer sektörünün döviz açığı, cari açık gibi etkenleri de işin içine kattığımızda Türkiye'de çok net bir kur şoku ihtimali oluşmuş durumda."
Citibank Raporundaki İtiraf: "Faizin Üzerine Yüzde 12.6 Ekstra Taviz Veriliyor!"
Kuru baskılamak adına Hazine'nin bütçeden büyük paralar akıttığını ve Citibank raporunun bu acı gerçeği ifşa ettiğini söyleyen Selçuk Geçer, yabancı sermayeyi ülkede tutmak için ödenen bedeli şu sözlerle deşifre etti:
"City'nin yayınladığı rapora... İlk bakışta rapora baktığımızda her şey oldukça olumlu görünüyor... Raporun satır aralarını okuduğunuzda bambaşka bir tabloyla karşı karşıya kalıyorsunuz... Evet, Türkiye'ye gelebiliriz ama bunun karşılığında bize olağanüstü yüksek faiz ödemeniz gerekiyor... Bu fazladan istenen getirinin adına ise kur riski primi deniyor... Bugün bu kur risk primi 12.6 seviyesine kadar gelmiş durumda... 16 yılın en yüksek seviyesi arkadaşlar...
2018 krizinde... Bile Türkiye'nin kur risk birimi sadece yüzde 7 seviyesindeydi arkadaşlar. yüzde 7... Bugünse yüzde 40'lık faiz yerine yüzde 52.6'lık faiz istiyor. Korkunç bir rakam... Bizim hazine 12.6 puan daha fazladan faiz ödemesi yapıyor ve diyor ki kardeşim merak etme ben kuru baskılayacağım... Hem sana yüksek faiz vereceğim hem de kuru sabit tuttuğum için sen ekstra bir kazanç sağlayacaksın. Böylece ülkenin içini istediğin gibi boşaltacaksın diyor."
Selçuk Geçer, gram altının patlayacağı o günü şu sert uyarıyla özetledi:
"Peki bu iş bittiğinde ya da döndürülemez hale geldiğinde yani yüksek faiz versem bile bu riski birileri kabul etmemeye başladığında ne olacak? İşte o gün biz ciddi bir kur şokuyla karşı karşıya kalacağız ve bir anda doların olmadık yerlere gittiğini görüvereceğiz. Ve o günlerde işte gram altın konuşacağız arkadaşlar. O gün geldiğinde bambaşka gram altın değerleri konuşmaya başlayacağız. "
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