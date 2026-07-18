Selçuk Geçer altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi

Citibank Raporundaki İtiraf: "Faizin Üzerine Yüzde 12.6 Ekstra Taviz Veriliyor!"

Kuru baskılamak adına Hazine'nin bütçeden büyük paralar akıttığını ve Citibank raporunun bu acı gerçeği ifşa ettiğini söyleyen Selçuk Geçer, yabancı sermayeyi ülkede tutmak için ödenen bedeli şu sözlerle deşifre etti:

"City'nin yayınladığı rapora... İlk bakışta rapora baktığımızda her şey oldukça olumlu görünüyor... Raporun satır aralarını okuduğunuzda bambaşka bir tabloyla karşı karşıya kalıyorsunuz... Evet, Türkiye'ye gelebiliriz ama bunun karşılığında bize olağanüstü yüksek faiz ödemeniz gerekiyor... Bu fazladan istenen getirinin adına ise kur riski primi deniyor... Bugün bu kur risk primi 12.6 seviyesine kadar gelmiş durumda... 16 yılın en yüksek seviyesi arkadaşlar...