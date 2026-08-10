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Kaynak: İHA

Çorum FK'nın İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'den transfer ettiği Ylber Ramadani, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

'ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR'

Galatasaray'ın kadro kalitesine dikkat çeken Ramadani, rakiplerinin gücünün farkında olduklarını belirtti.

Arnavut futbolcu, “Sezonun ilk maçı Galatasaray ile olacak. Zor bir maç bizi bekliyor. Galatasaray kuvvetli bir rakip. İyi oyunculardan kurulu bir takım.” ifadelerini kullandı.

'AMA BİZ DE İYİ OYUNCULARIZ'

Rakiplerinin gücüne rağmen kendi takımlarına güvendiğini vurgulayan Ramadani, sahada mücadele ederek sonuca ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Tecrübeli futbolcu, “Ama biz de iyi oyuncularız. Futbolda mücadele etmeniz gerekir. Biz de o mücadeleyi sahaya koyacağımızı, oradan da iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” dedi.

GALATASARAY DEPLASMANI İÇİN HEDEFİNİ AÇIKLADI

Çorum FK'nın yeni transferi, Süper Lig'deki ilk maçları öncesinde hedeflerini de net şekilde ortaya koydu.

Ramadani, “İyi bir oyun ortaya koyarak Galatasaray'ın stadından puan ya da puanlar alarak çıkacağımızı düşünüyorum” sözleriyle karşılaşma öncesi iddialı konuştu.