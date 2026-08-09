Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çorum FK, mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını 6 Ağustos'ta tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, iki günlük iznin ardından kulüp tesislerinde yeniden bir araya geldi.
İLK İDMAN UĞUR UÇAR YÖNETİMİNDE
Teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Çorum FK, yeni sezon öncesindeki ilk çalışmasını yaptı.
MESAİ SALI GÜNÜ SÜRECEK
Kırmızı-siyahlı ekip, 14 Ağustos Cuma günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını 11 Ağustos Salı günü gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.