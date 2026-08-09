Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çorum FK, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını 6 Ağustos'ta tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, iki günlük iznin ardından kulüp tesislerinde yeniden bir araya geldi.

Çorum FK'da Galatasaray hazırlıkları başladı - Resim : 1

İLK İDMAN UĞUR UÇAR YÖNETİMİNDE

Teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Çorum FK, yeni sezon öncesindeki ilk çalışmasını yaptı.

Kocaelispor hazırlık maçında sahadan beraberlikle ayrıldıKocaelispor hazırlık maçında sahadan beraberlikle ayrıldıSpor

MESAİ SALI GÜNÜ SÜRECEK

Kırmızı-siyahlı ekip, 14 Ağustos Cuma günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını 11 Ağustos Salı günü gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.