Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde üst üste “6’da 6” başarısı elde etti.

2. Lig’i 2022-23 sezonunda şampiyon tamamlayan Çorum FK, 1. Lig’de 2023-24 sezonunu 5. sırada bitirdi. Play-off turunda yarı finale yükselen kırmızı-siyahlılar, 1. Lig’de ikinci yılında 54 puanla sezonu 10. sırada tamamladı.

2025-26 sezonunda teknik direktör değişikliğine giden Çorum FK, Tahsin Tam’ı tekrar göreve getirdi. Yusuf Erdoğan, Joseph Attamah, Pedrinho, Braian Samudio ve Cemali Sertel gibi Süper Lig tecrübesi olan futbolcular kadroya dahil edildi. Ara transfer döneminde Mame Thiam ve Serdar Gürler gibi deneyimli isimler de eklenerek takım güçlendirildi.

Tahsin Tam’dan sonra teknik direktörlük koltuğunu kısa süreliğine Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu devraldı. 17 Şubat’ta takımın başına Uğur Uçar getirildi.

Uçar yönetiminde kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda Serikspor’u 3-2, Manisaspor’u 1-0, Boluspor’u 2-1; evinde Ümraniyespor’u 2-0, Atakaş Hatayspor’u 3-1 ve Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup etti.

Çorum FK, Uğur Uçar yönetiminde çıktığı 6 maçta 13 gol atıp 5 gol yedi ve 18 puan topladı.

32. haftada Çorum ekibi, 22 Mart Pazar günü deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak.