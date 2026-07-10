Kaynak: İHA

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de kalıcı olmak ve iddialı bir performans sergilemek isteyen Çorum FK, transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye imza attı. Kırmızı-siyahlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda uzun süredir temas halinde olduğu tecrübeli eldiven Marcos Felipe'nin transferini resmiyete kavuşturarak kalesini sağlama aldı. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un başarısı için ter döken Brezilyalı file bekçisi, atılan imzaların ardından resmen Çorum FK'nın oyuncusu oldu.

KALE 3 YIL BOYUNCA ONA EMANET

Güçlü fiziği ve kurtarışlarıyla Türkiye liglerini yakından tanıyan 30 yaşındaki tecrübeli kaleci Marcos Felipe, kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan 2+1 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı. Sağlık kontrollerinden başarıyla geçen deneyimli eldivenin, takımın yeni sezon hazırlık kampına katılarak çalışmalara hemen başlayacağı bildirildi. Bu transfer, Çorum FK taraftarları arasında da büyük bir heyecan ve memnuniyetle karşılandı.

ÇORUM FK'DAN HOŞ GELDİN MESAJI

Kritik transferin tamamlanmasının ardından Çorum FK kulübünün resmi sosyal medya hesaplarından taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı. Brezilyalı kalecinin transferine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Marcos Felipe'ye hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verilerek yeni transfer kamuoyuna duyuruldu. Kırmızı-siyahlıların hücum hattının ardından savunma ve kale bölgesine yapacağı diğer takviyelerin de önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.