Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, Galatasaray ile oynayacağı sezonun açılış maçı öncesi orta sahasını önemli bir isimle güçlendirdi.

Çorum FK Galatasaray maçı öncesi yeni transferini açıkladı - Resim : 1

ÇORUM FK DIOMANDE İLE 3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kırmızı-siyahlılar, Rangers forması giyen Fildişi Sahilli milli futbolcu Mohamed Diomande'yi kadrosuna kattığını ve oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Çorum FK, Berat Ayberk Özdemir transferini açıkladıÇorum FK, Berat Ayberk Özdemir transferini açıkladıSpor

Kulüp, yeni transferini şu ifadelerle tanıttı:

"Güçlü fiziği, top tekniği ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Diomande, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Mohamed Diomande. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz."