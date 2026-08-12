Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, Galatasaray ile oynayacağı sezonun açılış maçı öncesi orta sahasını önemli bir isimle güçlendirdi.
ÇORUM FK DIOMANDE İLE 3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Kırmızı-siyahlılar, Rangers forması giyen Fildişi Sahilli milli futbolcu Mohamed Diomande'yi kadrosuna kattığını ve oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüp, yeni transferini şu ifadelerle tanıttı:
"Güçlü fiziği, top tekniği ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Diomande, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Mohamed Diomande. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz."