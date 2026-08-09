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Kaynak: Haber Merkezi

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Çorum FK, son olarak Başakşehir forması giyen Berat Ayberk Özdemir'i renklerine bağladı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, milli orta saha oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Çorum FK tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcu Berat Ayberk Özdemir ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Arca Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Berat Ayberk Özdemir'e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

TRANSFERLER PEŞ PEŞE GELİYOR

Son günlerde transfer çalışmalarına hız veren Çorum FK, kısa süre önce Norveçli orta saha Markus Karlsbakk'ı da kadrosuna katmıştı.

Berat Ayberk Özdemir transferiyle birlikte kırmızı-siyahlılar, yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu önemli bir isimle daha güçlendirmiş oldu.