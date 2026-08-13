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İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den ayrılırken güvenlik gerekçesiyle ‘ikram arabası’ndan başka uçağa aktarılmasıyla alay etti.

Beyaz Saray, ABD başkanının geçen ayki zirvenin ardından ‘Air Force One’ ile Türkiye’den Britanya’ya uçtuğunu duyurmuştu.

Ancak dün (11 Ağustos) Guardian, Washington Post ve New York Times, Trump’ın Ankara’da önce televizyon kameraları önünde eski bir ‘Air Force One’ uçağına bindirildiğini, ardından ikram aracıyla daha küçük bir uçağa aktarıldığını yazdı.

Trump, konuyla ilgili sorular üzerine, ABD Gizli Servisi’nin talebi doğrultusunda farklı bir uçağa yönlendirilerek Türkiye’den ayrıldığını doğruladı.

İran Ermenistan Büyükelçiliği ise durumu X’ten alaya aldı.

‘Operasyon: Catering kaçamağı’ yazılı videoda ABD başkanı, uçağından inerken gösterilirken önde meyve ve sebzeler bulunan catering kamyonuna yerleştirildi.