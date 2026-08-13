OLAYLAR

1792 - Fransa Kralı XVI. Louis, "Ulusal Mahkeme" tarafından tutuklandı ve halk düşmanı olarak ilân edildi.

1889 - Alman Ferdinand von Zeppelin, kendi icadı olan ve Zeplin adını vereceği sevk ve idare edilebilir balonunun patentini aldı.

1905 - Norveç'te düzenlenen referandumda, İsveç'ten ayrılma kararı çıktı.

1913 - Akrobat Otto Witte, Arnavutluk Kralı olduğunu iddia etti.

1913 - Harry Brearley, paslanmaz çeliği icat etti.

1918 - ABD Deniz Kuvvetleri'ne, ilk kadın asker (Opha May Johnson) kaydını yaptırdı.

1918 - BMW (Bayerische Motoren Werke AG) Motor Fabrikası Almanya'da kuruldu.

1922 - Büyük Taarruz öncesinde, Fevzi Paşa ve Karargahı, gizlice cepheye gitti. 14 Ağustos'ta birliklerin güneye ve cepheye doğru kaydırılmasına sessizce başlandı.

1923 - Mustafa Kemal, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

1940 - II. Dünya Savaşı: Alman savaş uçakları (Luftwaffe), İngiliz hava alanlarını ve radar üslerini bombalamaya başladı.

1954 - Pakistan Millî Marşı, Pakistan Radyosu'ndan ilk kez yayımlandı.

1956 - Türkiye'de ortaokullara din dersi konuldu.

1960 - Orta Afrika Cumhuriyeti, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1961 - Doğu Almanya yönetimi, batıya kaçışları önlemek için Berlin sınırını dikenli tellerle kapattı. 20 Ağustos'ta bu tellerin yerine, daha sonra "Utanç Duvarı" denilecek beton duvar örülmeye başlandı.

1966 - Çin'de Mao, "Kültür Devrimi"ni ilan etti.

1973 - Zülfikar Ali Butto, Pakistan Başbakanı seçildi.

1987 - ABD Başkanı Ronald Reagan, İran-Kontra Skandalı'ndaki sorumluluğunu kabul etti.

1997 - South Park yayına başladı.

1999 - Türkiye'de "Uluslararası Tahkim" yolunu açan anayasa değişikliği kabul edildi.

2004 - 156 Kongolu Tutsi mülteci, Burundi'deki Gatumba mülteci kampında öldürüldü.

2004 - 2004 Yaz Olimpiyatları, Atina'da başladı.

2020 - İsrail ve BAE, üçüncü İsrail-Arap barış anlaşması olarak ilişkileri normalleştirilmesi konusunda anlaştı.

DOĞUMLAR

985 - Hâkim, Fâtımî halifesi (ö. 1021)

1655 - Johann Christoph Denner, Alman mucit ve çalgı yapımcısı (klarneti icat eden) (ö. 1707)

1814 - Anders Jonas Ångström, İsveçli fizikçi (ö. 1874)

1819 - George Gabriel Stokes, Fransız fizikçi (ö. 1903)

1844 - Friedrich Miescher, İsviçreli biyolog (ö. 1895)

1866 - Frances Hardcastle, Amerikalı matematikçi (ö. 1941)

1871 - Karl Liebknecht, Alman sosyalist ve Spartakusbund ve Almanya Komünist Partisi kurucusu (ö. 1919)

1872 - Richard Willstätter, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1942)

1890 - Ellen Osiier, Danimarkalı eskrimci (ö. 1962)

1899 - Alfred Hitchcock, İngiliz yönetmen (ö. 1980)

1903 - Suat Hayri Ürgüplü, Türk siyasetçi (ö. 1981)

1911 - William Bernbach, Amerikalı reklamcı

1913 - Makarios, Kıbrıs Ortodoks Kilisesi başpiskoposu ve bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı (ö. 1977)

1913 - Rita Johnson, Amerikalı oyuncu (ö. 1965)

1918 - Frederick Sanger, Britanyalı biyokimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2013)

1926 - Fidel Castro, Kübalı Marksist-Leninist devrimci ve Küba Devrimi'nin lideri (ö. 2016)

1930 - Kerim Afşar, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 2003)

1939 - Oğuz Oktay, Türk oyuncu (ö. 2015)

1940 - Dirk Sager, Alman gazeteci ve yazar (ö. 2014)

1943 - Ertha Pascal-Trouillot, Haiti başkanı

1946 - Janet Yellen, Amerikalı iktisatçı

1946 - Arild Underdal, Norveçli siyaset bilimci ve akademisyen (ö. 2025)

1949 - Sencer Ayata, Türk sosyoloji profesörü ve siyasetçi

1949 - Bobby Clarke, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu ve yönetici

1949 - Erol Mutlu, Türk film yapımcısı, yönetmen, akademisyen ve yazar (ö. 2005)

1949 - Philippe Petit, Fransız sanatçı

1950 - Jane Carr, İngiliz aktris ve dublaj sanatçısı

1952 - Herb Ritts, Amerikalı moda fotoğrafçısı (ö. 2002)

1953 - Thomas Pogge, Siyaset ve ahlak felsefesi profesörü

1955 - Ahu Tuğba, Türk sinema oyuncusu (ö. 2024)

1955 - Paul Greengrass, İngiliz film yönetmeni ve senarist

1955 - Yüksel Yalova, Türk avukat, spor yöneticisi, akademisyen ve siyasetçi

1958- Kathleen Cassello, Amerikalı opera sanatçısı

1959 - Ömer Dönmez, Türk oyuncu (ö. 2020)

1963 - Sridevi, Hint oyuncu (ö. 2018)

1965 - Bahtiyar Engin, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1967 - Jeanine Áñez Chávez, Bolivya eski devlet başkanı olan Bolivyalı politikacı ve avukat

1969 - Midori Ito, Japon buz patenci

1970 - Alan Shearer, İngiliz milli futbolcu

1972 - Hakan Altun, Türk arabesk fantezi müziği sanatçısı

1973 - Ahmet Akın, Türk siyasetçi

1974 - Joe Perry, İngiliz snooker oyuncusu

1974 - Niklas Sundin, İsveçli müzisyen

1974 - Emin Alper, Türk yönetmen, senarist, yapımcı ve akademisyen

1976 - Niran Ünsal, Türk şarkıcı

1976 - Özge Özberk, Türk oyuncu

1976 - Talha Uğurluel, Türk tarihçi, rehber, yazar ve YouTuber

1980 - İrina Berejna, Ukraynalı siyasetçi (ö. 2017)

1982 - Sarah Huckabee Sanders, Amerikan Hükûmeti Basın Danışmanlığı ve Sözcülüğü görevini yürüten siyasetçi

1982 - Sebastian Stan, Rumen kökenli Amerikalı oyuncu

1984 - Alyona Bondarenko, Ukraynalı tenisçi

1984 - Niko Kranjčar, Hırvat eski futbolcu

1984 - James Morrison, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

1985 - Elçin Sangu, Türk oyuncu

1989 - Israel Jiménez, Meksikalı futbolcu

1990 - DeMarcus Cousins, Amerikalı basketbolcu

1990 - Benjamin Stambouli, Fransız futbolcu

1992 - Lucas Moura, Brazilyalı futbolcu

1993 - Yoon Bomi, Koreli şarkıcı, aktris ve yayıncı

1994 - Andrea Meza, Meksikalı manken

1994 - Kosuke Fujioka, Japon futbolcu

1995 - Presnel Kimpembe, Fransız futbolcu

1996 - Florian Loshaj, Kosovalı futbolcu

1996 - Simon Banza, Demokratik Kongolu millî futbolcu

1997 - Yeo Jin-goo, Güney Koreli oyuncu

2000 - Na Jae-min, Güney Koreli rapçi ve oyuncu

ÖLÜMLER

604 - Wen, Çin'in Sui Hanedanı'nın kurucusu ve ilk imparatoru (d. 541)

612 - Fabia Eudokia, Herakleios'un 610 ile öldüğü 612 yılına kadar ilk eşi (d. 580)

662 - İtirafçı (İnanç savunma) Maksimos, Hristiyan keşiş, teolog ve bilgin (d. 580)

908 - Muktefi, Abbasi halifelerinin onyedincisi

1134 - İrini, Macaristan Kralı I. Ladislaus ile Svabyalı Adelaide'ın kızı (d. 1088)

1173 - IV. Nerses (Lütufkar Nerses) 1166 - 1173 yılları arasında Ermeni Katolikosluğu yapmıştır (d. 1102)

1608 - Giambologna, Flandralı asıllı İtalyan heykeltıraş sanatçı (d. 1529)

1621 - Jan Berchmans, Flaman bir Cizvit Azizdi (d. 1599)

1788 - Esma Sultan, III. Ahmed'in kızı (d. 1726)

1823 - André-Jacques Garnerin, Fransız havacı ve çerçevesiz paraşütün mucidi (d. 1769)

1826 - René Laënnec, Fransız hekim ve stetoskopun mucidi (d. 1781)

1863 - Eugène Delacroix, Fransız ressam (d. 1798)

1865 - Ignaz Semmelweis, Macar bilim insanı ve hekim (d. 1818)

1882 - Ekaterine Dadiani, Megrelya Prensliği'nin son prensesi (d. 1816)

1882 - William Stanley Jevons, İngiliz iktisatçı ve mantıkçı (d. 1835)

1910 - Florence Nightingale, İngiliz hemşire (d. 1820)

1912 - Jules Massenet, Fransız besteci (d. 1842)

1913 - August Bebel, Alman sosyal demokrat politikacı ve gazeteci (Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin kurucularından) (d. 1840)

1917 - Eduard Buchner, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1860)

1946 - Herbert George Wells, İngiliz gazeteci, yazar ve tarihçi (d. 1866)

1950 - Kınar Hanım, Ermeni asıllı tiyatro sanatçısı ve kantocu (d. 1876)

1957 - Carl Størmer, Norveçli matematikçi ve astrofizikçi (d. 1874)

1960 - Hans Lange, Amerikalı orkestra şefi (d. 1884)

1965 - Ikeda Hayato, Japon siyasetçi ve Japonya Başbakanı (d. 1899)

1974 - Nihad Sâmi Banarlı, Türk edebiyat tarihçisi (d. 1907)

1984 - Tigran Petrosyan, Ermeni satranç ustası (d. 1929)

1991 - James Roosevelt, Başkan Franklin D. Roosevelt ve Eleanor Roosevelt'ın en büyük oğulları (d. 1907)

1993 - Tekin Arıburun, Türk asker ve siyasetçi (eski Cumhuriyet Senatosu Başkanlarından) (d. 1903)

1996 - António de Spínola, Portekizli general ve devlet adamı (d. 1910)

1997 - Carel Weight, İngiliz ressam (d. 1908)

2003 - Kazım Kartal, Türk sinema oyuncusu (d. 1936)

2004 - Julia Child, Amerikalı yemek ustası (d. 1912)

2006 - Tony Jay, İngiliz radyo, sinema, televizyon, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (d. 1933)

2009 - Les Paul, Amerikalı müzisyen (d. 1915)

2010 - Lance Cade, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1981)

2011 - Ellen Winther, Danimarkalı şarkıcı (d. 1933)

2013 - Lothar Bisky, Alman politikacı (d. 1941)

2014 - Süleyman Seba, Türk futbolcu ve Beşiktaş JK'nün Onursal Başkanı (d. 1926)

2014 - Kurt Tschenscher, Alman emekli futbol hakemi (d. 1928)

2016 - Kenny Baker, Britanyalı cüce oyuncu ve müzisyen (d. 1934)

2017 - Joseph Bologna, Amerikalı oyuncu, komedyen, seslendirme sanatçısı ve televizyon yazarı (d. 1934)

2017 - Kuzey Vargın, Türk sinema oyuncusu (d. 1940)

2018 - Unshō Ishizuka, Japon seslendirme sanatçısı (d. 1951)

2018 - Jim Neidhart, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1955)

2019 - Kip Addotta, Amerikalı stand-up komedyen, sunucu şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu (d. 1944)

2019 - Lily Leung, Hong Konglu oyuncu (d. 1929)

2019 - Nadia Toffa, İtalyan televizyon sunucusu, gazeteci ve yazar (d. 1979)

2020 - Meral Niron, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1937)

2020 - Frank Brew, Avustralyalı futbolcu (d. 1927)

2020 - Michel Dumont, Kanadalı aktör ve sanat yönetmeni (d. 1941)

2020 - Gulnazar Keldi, Tacik şair ve yayıncı (d. 1945)

2020 - Darío Vivas, Venezuelalı siyasetçi (d. 1950)

2021 - Nanci Griffith, Amerikalı country folk şarkıcısı, söz yazarı ve gitarist (d. 1953)

2021 - James Hormel, Amerikalı siyasetçi, hayırsever ve LGBT hakları aktivisti (d. 1933)

2021 - Henryk Hoser, Polonyalı Roma Katolik piskopos (d. 1942)

2021 - Carolyn S. Shoemaker, Amerikalı astronom (d. 1929)

2023 - Patricia Bredin, İngiliz oyuncu ve şarkıcı (d. 1935)

2025 - Sunullah İbrahim, Mısırlı yazar (d. 1937)