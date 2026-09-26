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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Vali Muammer Erol, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) hazırlıkları ve bu kapsamda yürütülen Karadeniz odaklı iklim projeleri çerçevesinde Ordu'ya gelen heyeti makamında kabul etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hakları ve Politikaları Daire Başkanı Kadir Küçük, Çocuk Hakları ve Politikaları Dairesi Uzmanı Esra Kömür, Çocuk Hakları ve Politikaları Dairesi Uzman Yardımcısı Zeynep Esra Bayrak, Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan'dan oluşan heyet, "Mavi Gelecek İçin Çocuklar; Küçük Adımlar Büyük Dalgalar" Projesi ve COP31 Karadeniz İklim Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ve yürütülen çalışmalar hakkında Vali Muammer Erol'a bilgilendirmelerde bulundu.

"Mavi Gelecek Için Çocuklar; Küçük Adımlar Büyük Dalgalar" Projesi ve COP31 Karadeniz İklim Zirvesi kapsamında ilimize gelen heyet, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması, deniz kirliliği ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, günümüzün önemli küresel çevre sorunları arasında yer aldığına dikkat çekerek, "Bu sorunların etkileri yalnızca bugünü değil, gelecek nesillerin yaşam hakkını da doğrudan etkilemektedir.

Bu nedenle çocukların çevresel karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi ve erken yaşta iklim okuryazarlığı kazanmalarının sağlanması, sürdürülebilir bir gelecek açısından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan "Mavi Gelecek İçin Çocuklar; Küçük Adımlar Büyük Dalgalar" Projesi, Ordu Çocuk Hakları Komitesi ile Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi iş birliğinde; çocuk hakları, çevre ve iklim bilincini bütüncül bir yaklaşımla ele alan bir farkındalık çalışması olarak planlanmıştır." dedi.

Proje kapsamında çocukların; hayalet ağlar, mikroplastik kirliliği, deniz kirliliği ve deniz biyoçeşitliliği konularında uygulamalı etkinlikler aracılığıyla bilgi edinmeleri, bilimsel gözlem yapmaları, çevresel sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmeleri ve çevre konusunda söz sahibi bireyler olarak sürece aktif katılım göstermeleri amaçlanıyor.

Çalışma aynı zamanda çocukların katılım hakkı ile sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşama hakkını desteklerken; COP31 kapsamında iklim eylemi, çevre eğitimi ve denizlerin korunmasına yönelik hedeflere yerel ölçekte katkı sunmayı hedefliyor.

Ordu Çocuk Hakları Komitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Belediyesi, Fatsa Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Fatsa Halk Eğitim Merkezi, Ordu Üniversitesi(Deniz Bilimleri Fakültesi), Fatsa Sahil Güvenlik Komutanlığı, Fatsa Liman Başkanlığı ve Fatsa Su Ürünleri Kooperatifi gibi kurum ve kuruluşlar bulunuyor.

Etkinlik kapsamında, Valilik ziyareti, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Meclis Üyeleri ile Meclis Oturumu "Çocuk Hakları Ekseninde COP31 Karadeniz İklim Zirvesi", çocukların geleceklerine ilişkin çevresel konularda görüş ve önerilerini ifade etmeleri ve karar alma süreçlerine aktif katılımlarının teşvik edilmesi amaçlanırken, COP31 kapsamında gerçekleştirilecek Karadeniz İklim Zirvesi'nin çocuk hakları perspektifiyle ele alınması; Karadeniz Bölgesi'nde iklim değişikliğinin çocuklar ve gelecek kuşaklar. üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalığın artırılması, çocukların görüş ve önerilerinin karar alma mekanizmalarına aktarılması ve bölgesel ölçekte çocukların iklim eylemine aktif katılımının desteklenmesi hedefleniyor.