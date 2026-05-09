Dünya üzerindeki en nadir altın oluşumlarından biri olarak kabul edilen ve Meksika tarihinin en büyük keşifleri arasında yer alan “Boot of Cortez” (Cortez'in Çizmesi), Arizona’da düzenlenecek dev bir müzayedeyle yeni sahibini aramaya hazırlanıyor. Batı Yarımküre’de bugüne kadar gün yüzüne çıkarılan en büyük doğal altın külçesi olma unvanını taşıyan bu eşsiz parça, koleksiyoncuları ve tarih meraklılarını heyecanlandırıyor.

SIRADAN BİR DEDEKTÖRLE GELEN SERVET

“Boot of Cortez”in keşfi, adeta bir film senaryosunu andırıyor. 1989 yılında Meksika’nın Sonora Çölü’nde amatör bir define avcısı, piyasadaki en basit metal dedektörlerinden biriyle arama yaparken güçlü bir sinyal aldı. Kazı derinleştikçe ortaya çıkan parçanın boyutu defineciyi hayrete düşürdü.

11,9 kilogramdan fazla (383,10 troy ons). Yaklaşık 27 cm yükseklik ve 18 cm genişlik. Doğada nadir rastlanacak şekilde yüzde 98 saflık oranına sahip.

İSMİNİ ŞEKLİNDEN ALIYOR

İspanyol kaşif Hernán Cortés’e atıfta bulunarak isimlendirilen külçe, şekil itibarıyla Orta Çağ çizmelerini andırıyor. Parlak sarı rengi ve pürüzsüz dokusuyla jeolojik bir mucize olarak tanımlanan parça, uzun yıllar boyunca Houston ve New York gibi şehirlerdeki dünyanın en prestijli doğa tarihi müzelerinde başyapıt olarak sergilendi.

7 MİLYON DOLARA KADAR ÇIKABİLİR

Müzayede dünyasında gözler bu satışın üzerinde. 2008 yılında 1,3 milyon dolara el değiştiren külçenin, güncel altın fiyatları ve koleksiyon değeriyle rekor kırması bekleniyor.

3 milyon ila 7 milyon dolar arası. Uzmanlar, altının ons fiyatının 2008'den bu yana beş katına yakın artmış olmasının yanı sıra, bu büyüklükte ve saflıkta bir parçanın "paha biçilemez" kategorisine girdiğini vurguluyor.

Meksika çölünde amatör bir definecinin 1989'da bulduğu, Batı Yarımküre'nin en büyük doğal altın külçesi "Boot of Cortez", Arizona’da açık artırmaya sunuluyor. %98 saflığı ve sıra dışı çizme şekliyle dünya müzelerinde sergilenen bu 12 kiloluk doğa harikasının, 7 milyon dolara kadar alıcı bulması bekleniyor.