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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan ve çocukların suça sürüklenmesini engellemek için çözüm yolları arayan araştırma komisyonunun raporu tamamlandı.

Sabah gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre 800 sayfayı aşan raporda, suça karışan çocukların profilini ortaya koyan istatistiklerin yanı sıra, ceza infaz sistemini ve aile yapısını kökten değiştirecek çok radikal önerilere yer verildi.

ÇOCUKLAR UYUŞTURUCU BATAKLIĞINDA

Komisyon, rapor kapsamında Türkiye genelindeki 70 Çocuk Eğitim Evi ve Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan 4 bin 989 çocukla birebir görüşerek bilimsel bir araştırmaya imza attı. “Tabakalı rastgele örnekleme” yöntemiyle yapılan bu kesitsel araştırmadan çıkan bağımlılık oranları, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Rapora göre, suça sürüklenen 12-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 83,4’ü sigara (tütün) kullanıyor, yüzde 52,9’u uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlısı, yüzde 47,3’ü ise alkol tüketiyor.

‘ETKİ ALTINDA SUÇ İŞLEYENE İNDİRİM YAPILMASIN’

Raporun en dikkat çekici ve tartışma yaratacak maddelerinden biri ise ceza hukuku sistemine yönelik oldu. Komisyon, çocukları suça teşvik eden maddelerin arkasına sığınılmasını engellemek için sert bir adım atılmasını önerdi.

Raporda, “Çocukların uyuşturucu ve alkol etkisi altında işledikleri ve ağır ceza mahkemelerinin alanına giren suçlarda, ceza infaz sürecinde uygulanan hafifletici hükümlerin işletilmemesi” gerektiği açıkça ifade edildi.

‘AİLE TERAPİSTİ’ MODELİ

Çocukları suç bataklığından çekip almanın yolunun aileden geçtiğini vurgulayan komisyon, sağlık sisteminde de yeni bir model önerdi. Aile içindeki risk faktörlerinin erkenden tespiti ve psikososyal sorunların çözümü için, tüm Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) bünyesinde “Aile Terapisti” kadrosunun oluşturulması ve bu modelin hızla yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.

Ayrıca raporda sadece tütün, alkol ve uyuşturucu değil; günümüzün en büyük tehditlerinden olan dijital bağımlılık ve kumar bağımlılığına karşı da önleme çalışmalarının en üst seviyeye çıkarılması çağrısı yapıldı.