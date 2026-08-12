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Kaynak: AA / DHA / İHA

4 Ağustos'ta Taraklı Dijital Merkezi'nde dördüncü kez düzenlenen atölye, çocuklara çizgi film, canlı müzik ve interaktif anlatımın bir arada olduğu farklı bir deneyim sundu.

MİLA'NIN MÜZİK ORMANI'NDAKİ MACERASI ÇOCUKLARI BÜYÜLEDİ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının yerel paydaşlığında faaliyet gösteren Taraklı Dijital Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, hikayenin kahramanı Mila'nın Müzik Ormanı'nda kaybolan sesleri bulmak için çıktığı büyülü yolculuğa eşlik etti.

Çocuklar, Mila'nın yolculuğu sırasında karşılaştığı enstrümanların kendine özgü seslerini ve özelliklerini kısa melodiler eşliğinde keşfetti. Çizgi film gösteriminin yanı sıra müzisyenlerin canlı performansları da etkinliğe renk kattı.

Hikayenin sonunda farklı enstrümanlardan çıkan seslerin bir araya gelmesiyle müziğin uyumu ve dayanışmanın önemi çocuklara eğlenceli bir anlatımla aktarıldı.

ÇOCUKLAR ENSTRÜMANLARI YAKINDAN TANIDI

Atölyenin en dikkat çekici bölümlerinden birinde çocuklar, müzik aletlerini yakından inceleme ve sanatçılarla doğrudan etkileşim kurma fırsatı yakaladı. Böylece klasik müziğin farklı seslerini birebir tanıyan çocuklar, müzik dünyasını daha yakından keşfetti.

Etkinlikte çocuklara keman, viyola, çello, kontrbas, piyano, trompet, trombon, korno, flüt ve obua olmak üzere toplam 10 farklı enstrümanın yer aldığı orkestra tarafından müzik ziyafeti sunuldu.

MÜZİKLİ HİKAYE ATÖLYESİ DÖRT FARKLI MERKEZDE ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Yarının Köyleri Projesi kapsamında düzenlenen Müzikli Hikaye Atölyesi, Taraklı'dan önce de farklı dijital merkezlerde çocuklarla bir araya geldi.

Atölyenin ilk durağı ocak ayında Sarıçam Belediyesinin yerel paydaşlığındaki Adana Kürkçüler Dijital Merkezi olurken, mayıs ayında Bozkurt Kaymakamlığının yerel paydaşlığındaki Denizli İnceler Dijital Merkezi'nde düzenlendi.

Etkinlik haziran ayında ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin yerel paydaşlığında faaliyet gösteren İzmir Ulamış Dijital Merkezi'nde çocuklarla buluştu. Taraklı'daki etkinlikle birlikte Müzikli Hikaye Atölyesi, dördüncü kez çocuklarla buluşmuş oldu.