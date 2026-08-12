Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu

Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu

Türkiye siyasetinde dengeleri değiştirebilecek yeni bir anket ortaya çıktı. GENAR'ın son seçim anketinde, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'nin aldığı oy dikkat çekerken, CHP'nin önceki anketlere göre yaşadığı gerileme de dikkatlerden kaçmadı.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 1

Türkiye Meclis'ten geçen "çerçeve yasa"yı konuşurken; anket firmaları art arda anketler açıklamaya devam ediyor. GENAR'ın araştırmanın son anket sonuçları ortaya çıktı.

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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 2

GENAR'ın Temmuz 2026 anketinde seçmenin parti tercihleri belli oldu. Katılımcılara ayrıca CHP’de yaşanan liderlik tartışmaları, yaşanan sürecin en büyük sorumlusu, toplumda CHP’de bölünme yaşanacağına ilişkin beklentiler soruldu.

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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 3

GENAR'ın anketinde CHP yüzde 15,4 oy oranıyla ikinci sırada ölçüldü.

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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 4

Yeni Parti ise yüzde 14,5 ile CHP'nin hemen arkasında yer aldı. CHP ile Yeni Parti arasındaki farkın yalnızca 0,9 puan olması, anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu.

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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 5

CHP'NİN OYLARI YENİ PARTİ'YE Mİ KAYDI?

Yeni Parti'nin kurulmasının ardından ortaya çıkan tablo, muhalefet seçmenindeki değişimi de gündeme taşıdı.

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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 6

GENAR'ın Haziran ayındaki araştırmasında CHP'nin oy oranı yüzde 28,3 seviyesindeydi. Yeni Parti'nin siyasi arenaya girmesiyle birlikte CHP'nin yüzde 15,4'e gerilemesi, yeni oluşumun özellikle CHP tabanından önemli ölçüde destek aldığı yorumlarını beraberinde getirdi.

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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 7

Yeni Parti'nin kısa sürede yüzde 14,5 seviyesine ulaşması da dikkat çekti. Böylece CHP ile Yeni Parti arasındaki oy farkı 1 puanın altına inerken, muhalefet cephesindeki oy dağılımının yeni partiyle birlikte önemli ölçüde değiştiği görüldü.

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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 8

CHP'nin yüzde 15,4, Yeni Parti'nin ise yüzde 14,5 seviyesinde kalması, seçim yarışında özellikle muhalefet kanadındaki oyların nasıl şekilleneceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 9

YENİ PARTİ'NİN YÜKSELİŞİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

GENAR'ın son araştırması, Yeni Parti'nin kurulmasının ardından siyasi tabloda yaşanan değişimi ortaya koyması açısından dikkat çekti. Önceki ankette CHP ile AK Parti arasındaki fark daha sınırlıyken, son araştırmada CHP'nin oy oranındaki düşüş ve Yeni Parti'nin kısa sürede yüzde 14,5'e ulaşması öne çıktı.

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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 10

Ortaya çıkan sonuçlar, "Yeni Parti CHP'nin oylarını böldü" yorumlarını güçlendirirken, önümüzdeki dönemde muhalefet tabanındaki oy hareketliliğinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 11

GENAR'ın son anketine göre diğer partilerin oy oranları ise şöyle;

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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 12

CHP: Yüzde 15,4

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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 13

Yeni Parti: Yüzde 14,5

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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 14

MHP: Yüzde 8,5

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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 15

DEM Parti: 8,3

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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 16

İYİ Parti 4,5

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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 17

Zafer Partisi: 3,9

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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 18

Anahtar Parti: 2,7

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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 19

Yeniden Refah Partisi: 2,2

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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 20

Türkiye İşçi Partisi: 1,5

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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 21

AK Parti: 35,4

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Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu - Resim: 22

Diğer: 3,1

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