Türkiye Meclis'ten geçen "çerçeve yasa"yı konuşurken; anket firmaları art arda anketler açıklamaya devam ediyor. GENAR'ın araştırmanın son anket sonuçları ortaya çıktı.
Son anket sonuçları GENAR'dan: Değişen dengeler gündem oldu
Türkiye siyasetinde dengeleri değiştirebilecek yeni bir anket ortaya çıktı. GENAR'ın son seçim anketinde, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'nin aldığı oy dikkat çekerken, CHP'nin önceki anketlere göre yaşadığı gerileme de dikkatlerden kaçmadı.Dilek Taşdemir
GENAR'ın Temmuz 2026 anketinde seçmenin parti tercihleri belli oldu. Katılımcılara ayrıca CHP’de yaşanan liderlik tartışmaları, yaşanan sürecin en büyük sorumlusu, toplumda CHP’de bölünme yaşanacağına ilişkin beklentiler soruldu.
GENAR'ın anketinde CHP yüzde 15,4 oy oranıyla ikinci sırada ölçüldü.
Yeni Parti ise yüzde 14,5 ile CHP'nin hemen arkasında yer aldı. CHP ile Yeni Parti arasındaki farkın yalnızca 0,9 puan olması, anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu.
CHP'NİN OYLARI YENİ PARTİ'YE Mİ KAYDI?
Yeni Parti'nin kurulmasının ardından ortaya çıkan tablo, muhalefet seçmenindeki değişimi de gündeme taşıdı.
GENAR'ın Haziran ayındaki araştırmasında CHP'nin oy oranı yüzde 28,3 seviyesindeydi. Yeni Parti'nin siyasi arenaya girmesiyle birlikte CHP'nin yüzde 15,4'e gerilemesi, yeni oluşumun özellikle CHP tabanından önemli ölçüde destek aldığı yorumlarını beraberinde getirdi.
Yeni Parti'nin kısa sürede yüzde 14,5 seviyesine ulaşması da dikkat çekti. Böylece CHP ile Yeni Parti arasındaki oy farkı 1 puanın altına inerken, muhalefet cephesindeki oy dağılımının yeni partiyle birlikte önemli ölçüde değiştiği görüldü.
CHP'nin yüzde 15,4, Yeni Parti'nin ise yüzde 14,5 seviyesinde kalması, seçim yarışında özellikle muhalefet kanadındaki oyların nasıl şekilleneceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
YENİ PARTİ'NİN YÜKSELİŞİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
GENAR'ın son araştırması, Yeni Parti'nin kurulmasının ardından siyasi tabloda yaşanan değişimi ortaya koyması açısından dikkat çekti. Önceki ankette CHP ile AK Parti arasındaki fark daha sınırlıyken, son araştırmada CHP'nin oy oranındaki düşüş ve Yeni Parti'nin kısa sürede yüzde 14,5'e ulaşması öne çıktı.
Ortaya çıkan sonuçlar, "Yeni Parti CHP'nin oylarını böldü" yorumlarını güçlendirirken, önümüzdeki dönemde muhalefet tabanındaki oy hareketliliğinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.
GENAR'ın son anketine göre diğer partilerin oy oranları ise şöyle;
CHP: Yüzde 15,4
Yeni Parti: Yüzde 14,5
MHP: Yüzde 8,5
DEM Parti: 8,3
İYİ Parti 4,5
Zafer Partisi: 3,9
Anahtar Parti: 2,7
Yeniden Refah Partisi: 2,2
Türkiye İşçi Partisi: 1,5
AK Parti: 35,4
Diğer: 3,1