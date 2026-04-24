Ordu'nun Fatsa İlçe İnisiyatifi Dayanışma Platformu, Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden çocukların anısını yaşatmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Fatsa’da düzenlenen programda, fidan dikimi ve anma çalışması yapıldı.



ESKİ BOYACILAR PARKI’NDA ANLAMLI BULUŞMA

Etkinlik kapsamında Eski Boyacılar Parkı’na ıhlamur fidanı dikildi. Platform üyeleri, kaybedilen çocukların hatırasını yaşatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldi.

FOTOĞRAFLAR AĞAÇLARA ASILDI



Anma programında, hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları ağaç dallarına asılarak sembolik bir hatırlatma yapıldı. Katılımcılar, yapılan çalışmanın hem duygusal hem de toplumsal farkındalık açısından önemli olduğunu ifade etti.

“UNUTMAMAK VE HATIRLATMAK İÇİN”



Platform üyeleri, etkinliğin temel amacının yaşanan acıları unutturmamak ve toplumsal hafızayı canlı tutmak olduğunu belirtti. Fidan dikimiyle birlikte çocukların anısının yaşamaya devam edeceği vurgulandı.