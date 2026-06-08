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Olay, dün saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi’ndeki bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; parka giden Özkan Çakal (18), Emirhan Y. (18) ve Melih K. (18) ile o sırada parkta top oynayan Uğurcan V. (27) ve Berat V. (21) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek fiziki kavgaya dönüştü.

3 SAAT SONRA PARKA DÖNÜP DEHŞET SAÇTILAR

Kavganın ardından olay yerinden ayrılan Özkan Çakal, Emirhan Y. ve Melih K., saat 21.00 sıralarında yanlarına aldıkları pompalı tüfekle yeniden parka geldi. Gözü dönmüş şüpheliler, parkta bulunan vatandaşların üzerine defalarca ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

ARALARINDA ÇOCUKLARIN DA OLDUĞU 10 KİŞİ YARALANDI

Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan ilk kavgadaki Uğurcan V. ve Berat V.’nin yanı sıra, o sırada parkta bulunan veya çevre sakinlerinden olan Eymen Ç. (17), Ahmet Ç. (18), Osman Ş. (15), Ratibe A. (36), Bora V. (15), Yusuf S. (13), Davut Ç. (13) ve Musab U. (16) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 10 kişi, ambulanslar ve sivil araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Olay sonrası mahallede gerginliğin tırmanması üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet ekipleri, yeni bir çatışma veya intikam eylemi yaşanmaması amacıyla tutuklanan şüpheli Özkan Çakal’ın babasına ait marketin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

"BİZİ DARBETTİLER, KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİK"

Polis ekiplerinin başlattığı eş zamanlı operasyonla, kaçan silahlı 3 şüpheli kısa sürede yakalandı. İlk kavgaya karışan ve hastanedeki tedavileri tamamlanan Uğurcan V. ile Berat V. de gözaltına alındı.

Tüfeği kullanan şüpheli Özkan Çakal'ın emniyetteki ilk ifadesinde, "Olaydan yaklaşık 2 saat önce parkta top oynayan şahıslar bizi sebepsiz yere darbetti. Biz de bu duruma çok sinirlendik. Yeniden parka giderek onları korkutmak amacıyla ateş ettik" dediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLENLERDEN 1'İ TUTUKLANDI, 4'Ü SERBEST

Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında İnegöl Adliyesi’ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan pompalı tüfeği kullanan Özkan Çakal "kasten yaralama ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Emirhan Y., Melih K., Uğurcan V. ve Berat V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.