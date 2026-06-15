Kaynak: Haber Merkezi

Arjantin’de buzlu bir volkanın tepesinde 1999 yılında keşfedilen ve "Llullaillaco Bakiresi" olarak bilinen genç kız mumyası üzerinde yapılan bir araştırma İnka İmparatorluğu dönemine uzanan bir gerçeği ortaya çıkardı.

27 yıl önce yapılan keşifte bir genç kız ile birlikte 7 yaşındaki bir erkek ve bir kız çocuğunun mumyaları bulunmuştu. Geçen yıllar içinde yapılan araştırmalarda çocukların gurme yiyecekler ile beslendikleri, alkol ve uyuşturucu verildikten sona dağın zirvesinde bir yeraltı tapınağında dondurucu soğukta ölüme terk edildikleri tespit edilmişti.

"Llullaillaco Çocukları" olarak adlandırılan bu mumyalar inanılmaz derecede iyi korunmuş olsalar da, kurban edildikleri kesin tarih belirsizliğini koruyordu. Mumyalardan alınan saç örnekleri üzerinde 2007 yılında yapılan bir radyokarbon analizi, ölümlerinin 1430 ile 1520 yılları arasında gerçekleştiğini ortaya koydu. Bu tarihi daha da daraltmak ve bilinen siyasi ve iklimsel olaylarla ilişkilendirmek için, uluslararası bir araştırma ekibi, mezarda bulunan bitki kalıntılarını radyokarbon yöntemiyle tarihlendirdi.

Archaeometry dergisinde yayınlanan yazıya göre, arkeologlar, bitki kalıntıları sayesinde çocukların olası ölüm tarihlerini 1462 ile 1507 yılları arasına, en muhtemel tarihin ise son İnka imparatorlarından Huayna Capac'ın saltanatı dönemine denk gelen 1499 civarına kadar daralttığını tespit ettiler.

İnka İmparatorluğu, İspanyolların getirdiği çiçek hastalığından öldüğü 1493-1525 yılları arasında hüküm süren Huayna Capac döneminde en geniş sınırlarına ulaştı. İmparatorun babası Tupac Inca, Peru'nun güneyindeki Cuzco'daki başkentten İnka topraklarını güneye, Şili'ye kadar genişletirken, Huayna Capac da imparatorluğu kuzeye, günümüz Ekvador ve Kolombiya'sına kadar genişletti. 1499 yılında, Llullaillaco çevresindeki bölge İnka İmparatorluğu'na oldukça yakın bir zamanda dahil edilmiş olacaktı.

Araştırmacılar çalışmada, "Bu bağlamı göz önünde bulundurarak, Llullaillaco'daki kurbanın, İnka varlığını bölgedeki ritüel olarak pekiştirmek veya önemli bir siyasi olayı anmak amacıyla devlet tarafından onaylanmış bir [kurban] kampanyasının parçası olarak gerçekleştirilmiş olması muhtemeldir" diye yazdılar. Yani, Llullaillaco'nun üç çocuğunun kurban edilmesi, Huayna Capac'ın geniş ve çeşitli İnka İmparatorluğu'nda kültürel uyumu koruma çabasının bir parçasıydı.

Bilim insanları, sömürge dönemine ait kroniklerde Huayna Capac'ın imparatorluğunun güneyine, günümüz Arjantin'inin kuzeybatı bölgesi de dahil olmak üzere, seyahat ettiğinden ve tanrılara çocuk kurbanları şeklinde zengin adaklar sunduğundan bahsedildiğini yazdı.

Araştırmacılara göre, 16. yüzyılın başlarında İnkaların çocuk kurban etme uygulaması, Avrupalıların gelişinden hemen önce yaşanan algılanan istikrarsızlık döneminde imparatorluk otoritesini yeniden teyit etmeyi veya kozmik dengeyi korumayı amaçlamış olabilir.

Öte yandan, çalışmada, İnka İmparatorluğu genelindeki ritüel kurban etme ve siyasi güç kalıpları hakkında daha fazla bilgi edinmek için diğer çocuk kurban etme olayları üzerinde de benzer analizler yapılması gerektiği belirtildi.