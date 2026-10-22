Yılda 1,2 milyondan fazla kişiyi etkileyen ve binlerce ölüme yol açan akrep sokmalarına karşı geleneksel olarak at serumlarından elde edilen panzehirler kullanılıyor. Aylarca süren ve her türe karşı aynı etkiyi gösteremeyen bu geleneksel yönteme alternatif arayan araştırmacılar, Claude'dan yararlanarak Meksika, Brezilya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki ölümcül akrep türlerinin zehirlerine bağlanabilen proteinler tasarladı. 12 farklı tasarım aracıyla üretilen yüz binlerce aday arasından seçilen ve laboratuvarda sentezlenen 211 proteinden 17'si kritik test koşullarını tam başarıyla geçti.

ZEHRİ TAMAMEN ETKİSİZ HALE GETİRİP GETİRMEDİĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Özellikle Meksika akrep zehrine karşı tasarlanan "Cn2-B1" ve "Cn2-B2" kodlu iki protein, zehirli maddelere nanomolar düzeyde çok sıkı şekilde bağlanarak öne çıktı. Ancak uzmanlar, laboratuvar ortamında gerçekleşen bu güçlü bağlanmanın zehri tamamen etkisiz hale getirdiğini kanıtlamak için yetersiz olduğunu vurguluyor. Yapay zeka tasarımı bu proteinlerin klinik aşamaya geçip gerçek birer ilaca dönüşebilmesi için hücre ve hayvan deneyleriyle güvenilirlik testlerinden geçmesi gerekiyor.