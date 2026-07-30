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Kaynak: İHA

Yaklaşık 8,5 asırlık köklü bir geçmişe sahip olan ve hiç çivi kullanılmadan inşa edilen yapıdaki yenileme çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 10 seviyesini geride bıraktı.

Çantı Tekniği ve "Kurt Boğazı" Geçmeleri Özgün Şekliyle Korunuyor

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün titizlikle yürüttüğü proje kapsamında, Selçuklu döneminden günümüze ulaşan ahşap yapım yöntemi "çantı tekniği" esas alınıyor. Minaresi bulunmayan, tamamen birbirine geçmeli ahşap bloklar ve "kurt boğazı" tekniğiyle ayağa kaldırılan tarihi ibadethane, aslına sadık kalınarak restore ediliyor.

Çarşamba ilçesine bağlı Hasbahçe Mahallesi'ndeki Göğceli Mezarlığı sınırları içinde bulunan camide yürütülen çalışmaların en önemli aşamalarından birini çatı yenilemesi oluşturuyor. Yapının mevcut çatısı kaldırılarak özgün mimari unsur olan geleneksel "hartama" (ahşap kiremit) örtü sistemine dönüştürülecek.

İKLİM KORUMA VE MODERN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ BİR ARADA

Restorasyon sürecinde tarihi dokunun hava şartlarından etkilenmemesi için ilk aşamada geçici bir koruyucu çatı kurulacak. Bu sayede hem yapının kendisi hem de iç mekândaki hassas kalem işleri yağmur ve nemden korunacak.

Yapılan çalışmaların öne çıkan başlıkları şunlar:

Statik Güçlendirme ve İlaçlama: Zamanla oluşan statik problemler onaylı projeler doğrultusunda çözüme kavuşturulacak. Ahşap yüzeyler haşerelere karşı özel koruyucu malzemelerle ilaçlanacak.

Tesisat Güncellemesi ve Taban Döşemesi: Caminin iç taban döşemeleri yenilenirken elektrik tesisatı da modern güvenlik standartlarına uygun olarak sil baştan çekilecek ve bir jeneratör sistemi eklenecek.

Yangın Güvenliği: Olası risklere karşı alan içine saha tipi yangın dolapları yerleştirilecek.

PROJE MALİYETİ 32 MİLYON TL'Yİ AŞIYOR

Restorasyonuna geçtiğimiz şubat ayında başlanan dev proje, toplamda 32 milyon 730 bin TL bütçeyle hayata geçiriliyor. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda 20 Ağustos 2027 tarihinde tamamlanarak caminin yeniden cemaatiyle ve ziyaretçileriyle buluşturulması hedefleniyor.