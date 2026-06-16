Türkiye ekonomisinin üretim ve ticaret çarklarındaki hareketliliği yansıtan temel göstergelerden biri olan ciro endeksi verilerini, TÜİK açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam performansını ortaya koyan ciro endeksi, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,2 oranında arttı.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK İVME SANAYİDE

2021 yılının temel alındığı verilere göre, toplam cironun alt detayları incelendiğinde tüm ana sektörlerde yıllık bazda belirgin bir yükseliş tablosu çizildi. Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla ciro bazında en büyük sıçramayı yüzde 40,1'lik artışla sanayi sektörü gerçekleştirdi. Üretim kanadındaki bu güçlü performansı, yüzde 34,3 oranındaki ciro artışıyla hizmet sektörü takip etti. Aynı dönemde ticaret sektörü ciro endeksi yüzde 33,5, inşaat sektörü ciro endeksi ise yüzde 32,2 oranında yükselerek büyümeye katkı sağladı.

AYLIK TABLODA İNŞAAT PARLADI, TİCARET DARALDI

Kısa vadeli ekonomik hareketliliğin fotoğrafını çeken aylık verilere bakıldığında ise sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında sınırlı bir yükseliş gösterdi.

Sektörel bazda aylık değişimlerin detaylarında birbirinden farklı seyirler izlendi. Nisan ayında ciro endeksini aya göre en çok artıran alan yüzde 6,9'luk oranla inşaat sektörü oldu. İnşaattaki bu ivmeyi yüzde 4,1'lik artışla hizmet ve yüzde 3,7'lik artışla sanayi sektörleri izledi. Diğer tüm ana sektörlerde yaşanan bu yukarı yönlü harekete karşılık, ticaret sektörü ciro endeksinde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 oranında bir daralma yaşanması ayın en dikkat çeken gelişmelerinden biri olarak kayıtlara geçti.