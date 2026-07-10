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Kaynak: Haber Merkezi

Hem Prens hem de Çirkin dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren Derya Pınar Ak, son dönemde özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ilişkisini kamuoyuyla paylaşan oyuncu, bu kez tatil paylaşımlarıyla konuşuldu.

Deniz ve güneşin tadını çıkaran genç oyuncu, şezlongda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Siyah dantel detaylı elbisesiyle objektif karşısına geçen Ak'ın şık tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni alırken, kullanıcılar "Çok güzelsin", "Harika görünüyorsun" ve "Her hali ayrı güzel" gibi yorumlarla oyuncuya övgüler yağdırdı.