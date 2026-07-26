Çin merkezli görüntü sensörü üreticisi Geke Micro, uluslararası alanda tanınan küresel bir akıllı telefon markasından 0.64 mikrometre piksel boyutuna sahip yeni nesil 50 megapiksel CMOS görüntü sensörü için ilk siparişini aldığını bildirdi. Yaklaşık 57 milyon yuan değerindeki bu başlangıç anlaşması, şirketin üst segment akıllı telefon pazarındaki payını artırma hedefi açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Şirket, elde ettiği bu başarıyla birlikte farklı piksel boyutlarındaki 50MP sensör modellerinin toplam sevkiyat hacminin 120 milyon adedin üzerine çıktığını açıkladı.

GALAXYCELL 2.0 PLATFORMU İLE YÜKSEK PERFORMANS

Yeni nesil GalaxyCell 2.0 üretim platformu üzerinde geliştirilen 1/2.8 inç optik formattaki sensörler; ana kamera, ultra geniş açı, telefoto ve ön kamera gibi farklı kullanım senaryolarına tam uyum gösteriyor. Ürün portföyünde öne çıkan GC50F0 modeli, 0.64 mikrometre piksel boyutuna sahip dünyanın ilk tek yongalı 50MP sensörlerinden biri olma unvanını taşıyor. Önceki nesil muadillerine kıyasla okuma gürültüsü ile rastgele telgraf sinyali gürültüsünü yarı yarıya azaltan bu donanım, dört pikseli tek bir noktada birleştiren özel teknolojisi sayesinde düşük ışık koşullarında 1.28 mikrometre eşdeğer piksel boyutunda net görüntüler üretebiliyor.

KÜRESEL MARKALARIN TEDARİK ZİNCİRİNE GİRDİ

Fotoğraf kalitesinin yanı sıra video tarafında da gelişmiş özellikler sunan yeni sensör mimarisi; 4K 60 FPS video kaydı, faz algılamalı otomatik odaklama ve tek kare HDR desteğiyle dikkat çekiyor. Çeşitli piksel ölçülerindeki 50MP sensör çözümlerini farklı akıllı telefon üreticilerinin ön ve arka kameralarına entegre eden firma, uluslararası pazardaki bu yeni tedarik hamlesiyle birlikte yüksek çözünürlüklü ürün grubunun toplam gelir içerisindeki payını daha da artırmayı hedefliyor.