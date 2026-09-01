Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Otomotiv dünyasında araç tavanlarına güneş paneli yerleştirme girişimleri, geleneksel kristal silikon panellerin kırılganlığı ve düşük verimliliği nedeniyle seri üretimde sınırlı kalıyordu. Çinli otomotiv üreticisi Hongqi, perovskit (kalsiyum titanyum oksit) tabanlı fotovoltaik (PV) panoramik cam tavan prototipiyle bu sorunu aşarak sektörde yeni bir dönem başlattı.

Geleneksel silikon panellere oranla çok daha hafif, esnek, ince ve yüksek enerji dönüşüm verimliliğine sahip olan bu yapı, ilk olarak markanın EHS7 elektrikli SUV modeli üzerinde denendi.

YILDA 400 KWSA TEMİZ ENERJİ VE DÜŞÜK VOLTAJ DESTEĞİ

Su, oksijen ve ultraviyole ışınlarına hassas olan perovskit malzemesini kavisli cam yüzeye entegre etmeyi başaran Hongqi Ar-Ge ekibi, sistemin anlık 300W güç üretebildiğini açıkladı. Yılda yaklaşık 400 kWsa temiz elektrik sağlayan tavan; araç bataryasına yük bindirmeden klimayı, araç içi buzdolabını ve park halindeki nöbetçi modunu (sentry mode) besleyebiliyor.

GÜNDE 80 KM "ÜCRETSİZ" MENZİL HEDEFİ

Hongqi, perovskit güneş paneli teknolojisini ilerleyen süreçte aracın kaputuna ve diğer gövde panellerine de uygulamayı hedefliyor. Tüm yüzey entegrasyonu sağlandığında aracın güneşten günde 10 kWsa elektrik üreterek sürücülere günlük 80 km'ye varan ücretsiz sürüş imkanı sunması planlanıyor. Şirket verileri, bu menzilin Çin'deki bir sürücünün günlük ulaşım ihtiyacının %85'inden fazlasını karşıladığını gösteriyor.

KATI HAL BATARYA VE HIZLI ŞARJ ADIMLARI

4.925 mm uzunluğundaki EHS7 modeliyle elektrikli araç pazarındaki yerini sağlamlaştıran Hongqi, BYD'nin 9 dakikada %10'dan %97'ye dolum imkanı tanıyan flaş şarj altyapısını kullanacağını ve 380 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip katı hal batarya prototiplerinin testlerine başladığını bildirdi.