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Kaynak: ANKA

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını, hem ormanlık alanlarda hem de tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Yangının ardından konuşan bölge sakinleri, yaşadıkları felaketi gözyaşları içinde anlattı.

Yangından etkilenen bir vatandaş, alevlerin çok kısa sürede büyüdüğünü belirterek rüzgarın yangının yayılmasında etkili olduğunu söyledi.

"BÖYLE BİR FELAKET GÖRMEDİK"

Yaşadıkları çaresizliği dile getiren vatandaş, "Yangın aniden çıktı, biz böyle bir şey görmedik. Rüzgar olmasa bu kadar olmazdı. Her yerlerimiz yandı, mahvolduk" ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK 200 ZEYTİN AĞACI KÜL OLDU

Yangında zeytinliklerinin de zarar gördüğünü anlatan yurttaş, "Zeytinliklerimiz yandı. Çoğunu kendimiz diktik, 200'e yakındı ağaçlarımız" diyerek yılların emeğinin alevlere teslim olduğunu söyledi.