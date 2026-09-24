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20 Eylül'de gerçekleştirilen başarılı fırlatmayla uzaya gönderilen dokuz uydu arasında yer alan "Supercomputing-1", topladığı verileri Dünya'daki merkezlere iletmeye gerek kalmadan doğrudan yörüngede işleme kabiliyetine sahip.

SAATLER SÜREN VERİ İŞLEME SÜRECİ DAKİKALARA İNECEK

Supercomputing-1 uydusu, üzerinde yer alan yüksek çözünürlüklü optik görüntüleme sistemlerini doğrudan görüntü analizi yapabilen yapay zeka işlemcileriyle birleştiriyor. Geleneksel uydularda ham verilerin tamamının yer istasyonlarına indirilip işlenmesi zaman alırken, bu modelde ilk veriler uydunun kendi bünyesinde taranacak. Şirket açıklamalarına göre, yörüngedeki dahili işleme kapasitesi sayesinde farklı bölgeler arasındaki veri analiz süreleri saat seviyelerinden dakikalara düşürülecek.

DÜNYA'DAKİ ENERJİ VE VERİ MERKEZİ KRİZİNE UZAYDAN ÇÖZÜM

Yapay zeka modellerinin devasa elektrik, su ve alan tüketen veri merkezlerine olan bağımlılığı artarken, uzay tabanlı hesaplama altyapıları önemli alternatifler sunuyor. Kesintisiz güneş enerjisi erişimi ve uzay boşluğunun doğal soğutma imkanı devasa avantajlar sağlasa da Supercomputing-1 henüz dev bir uzay veri merkezi değil; geniş bir uzay hesaplama ağının ilk adımı niteliğini taşıyor. Pekin yönetimi bu vizyon doğrultusunda Haziran ayında uydu üreticileri, yarı iletken firmaları ve yapay zeka şirketlerini bir araya getiren "Uzay Hesaplama Sanayii İnovasyon Merkezi"ni onaylamıştı.

AFET YÖNETİMİ VE ERKEN UYARIDA KRİTİK ROL OYNAYACAK

Yörüngedeki yapay zeka işlemcileri özellikle Dünya gözlemi, hava durumu takibi ve doğal afet müdahalelerinde devrim yaratacak:

Sadece Kritik Veri İndirilecek: Uydular orman yangınlarını, fırtınaları, selleri veya denizdeki gemileri görüntüler üzerinden anında tespit edip, ham görüntü yerine sadece elde edilen sonuçları Dünya'ya iletecek.

Otonom Karar Mekanizması: İletişim ve uydu filosu yönetiminde, uyduların yer istasyonlarından komut beklemeden kendi başlarına anlık kritik kararlar alması mümkün hale gelecek.