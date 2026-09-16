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Kaynak: AA

Çin, Pakistan’da yapay zeka tabanlı teknolojilerin kullanılacağı modern bir kolluk kuvvetleri merkezinin kurulmasına destek sağlayacağını açıkladı.

Pakistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Gao Qi, başkent İslamabad’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra güvenlik konuları ele alındı.

Toplantıda terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin gelişmeler de değerlendirildi. Görüşmenin ardından Çin’in, Pakistan’da yapay zeka tabanlı teknolojilerle donatılacak modern bir kolluk kuvvetleri merkezinin kurulmasına destek vermesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Taraflar, polis eğitim programlarının kapsamının genişletilmesi konusunda da mutabık kaldı. Güvenlik alanında kullanılacak yeni ekipmanlara ilişkin iş birliğinin artırılması da anlaşmaya varılan konular arasında yer aldı.

Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi, kurulması planlanan güvenlik merkezinin Pakistan ile Çin arasındaki dostluğun yeni bir simgesi olacağını ifade etti.