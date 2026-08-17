Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Çin, uzay programı kapsamındaki fırlatma faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Ülkenin Şanşi eyaletinde yer alan Tayyüen Uydu Merkezi'nden icra edilen görevde, "SEO" olarak adlandırılan uydu uzaya gönderildi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, fırlatma Long March-2C taşıyıcı roketi ile gerçekleştirildi. Başarıyla uzaya ulaştırılan uydu, planlanan yörünge konumuna sorunsuz şekilde yerleşti. Gerçekleştirilen bu görev, Çin'in emektar Long March roket ailesiyle icra edilen 664'üncü taşıma görevi olarak kayıtlara geçti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI, GÖZLEM UYDUSU OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Fırlatmanın ardından uydunun teknik özellikleri, taşıdığı faydalı yükler veya tam olarak hangi işlevleri yerine getireceğine dair detaylı bir bilgi paylaşılmadı. Çin Ulusal Uzay Ajansı (CNSA) da konuya ilişkin henüz resmi bir değerlendirmede bulunmadı.

Uzay uzmanları ve sektör kaynakları, "SEO" adını taşıyan uydunun, Çin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında uzay teknolojileri ve bilimsel alanda işbirliğini öngören ortak program çerçevesinde geliştirilmiş bir "yer gözlem uydusu" olduğunu tahmin ediyor.