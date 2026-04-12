Çin, Taklamakan Çölü kıyısında başlattığı “çöl buğdayı” projesinde önemli bir başarı elde etti. İki yıl önce deneysel olarak başlayan çalışma, bugün yüksek verim ve sürdürülebilir üretim açısından umut veren bir modele dönüştü. Proje, hem çölleşmeyle mücadeleye katkı sağlıyor hem de gıda güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

YÜKSEK VERİM VE GÜÇLÜ ADAPTASYON

Proje ilk olarak Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaklaşık 400 hektarlık alanda başlatıldı. İlk hasat, çöl koşullarında tarımın mümkün olduğunu ortaya koydu. Son ekimlerde ise 547 hektarlık alanda buğdayın yeşerme oranı yüzde 90’ın üzerine çıktı. Bitkilerin şiddetli kum fırtınalarına rağmen hayatta kalabilmesi, projenin başarısını pekiştirdi.

MODERN SULAMA SİSTEMİ VERİMİ ARTIRDI

Projede kullanılan “pivot sprinkler” (döner başlıklı sulama sistemi), suyun etkin kullanımını sağladı. Bu teknoloji sayesinde iş gücü ihtiyacı da ciddi şekilde azaldı; daha önce 30 kişinin yaptığı işi artık 4 kişi yürütebiliyor. Sistem, minimum insan müdahalesiyle çalışarak üretimde verimliliği artırıyor.

İLK DENEMELER BAŞARISIZ OLDU

Başlangıçta kullanılan damla sulama yöntemi, kum fırtınaları nedeniyle başarısız oldu. Fideler zarar gördü ve verim alınamadı. Yapılan analizler sonrası döner sulama sistemine geçilerek toprağın nem dengesi sağlandı ve bitkilerin gelişimi desteklendi.

ALTYAPI VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ GENİŞLEDİ

Projede yalnızca ekim değil, altyapı yatırımları da kritik rol oynadı. Su rezervuarları ve geniş boru hatları kurularak tarım alanlarına su ulaştırıldı. Bölgede buğdayın yanı sıra mısır ve farklı tarım ürünlerinde de başarılı hasatlar gerçekleştirildi.

ÇİN’İN ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Çin, çölleşmeyle mücadele kapsamında uzun yıllardır Büyük Yeşil Duvar projesini yürütüyor. 1978’de başlatılan girişimle yeşil örtünün 2050’ye kadar yüzde 15’e çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda ağaç kuşakları, çalı setleri ve güneş panelleri gibi yenilikçi çözümler kullanılıyor.

Resmi verilere göre ülkede rüzgar erozyonuna uğrayan alanlar önemli ölçüde azalırken, yıllık çölleşme hızı da ciddi şekilde geriledi. Ancak su kaynaklarının sınırlı olması ve monokültür dikim gibi sorunlar, projenin önündeki başlıca zorluklar arasında yer alıyor.

Tüm zorluklara rağmen Çin’in Gobi Çölü ve Taklamakan gibi zorlu bölgelerde yürüttüğü çalışmalar, çorak arazilerin yeniden üretime kazandırılabileceğini gösteren önemli bir örnek olarak öne çıkıyor.