Çin, Cielong-3 (Akıllı Ejderha-3) roketiyle uydu interneti teknolojisini geliştirmeyi amaçlayan bir test uydusunu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, SatNet test uydusu, Sarı Deniz kıyısındaki Hayyang şehri açığında kurulu deniz platformundan fırlatıldı.

Uydunun Alçak Yer Yörüngesi'ndeki planlanan konumuna yerleştiği fırlatış, Cielong-3 roketiyle gerçekleştirilen 11'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi (CALT) tarafından geliştirilen Cielong-3 roketi, yerden 500 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 1,6 tona kadar yük taşıyabiliyor.

2,5 TON TAŞIMA KAPASİTESİ

31 metre uzunluğunda ve 2,65 metre çapındaki katı yakıtlı roket, 4 aşamalı ateşleme mekanizmasına sahip. Ticari uydu pazarındaki artan talebe karşılık vermeyi hedefleyen roketin, fırlatma maliyetlerini kilogram başına 10 bin doların altına kadar indireceği öngörülüyor.

CALT, daha önce geliştirdiği Cielong-1 roketi ile 2019'da Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 3 uydu fırlatmıştı. Birinci nesil roket 200 kilogram taşıma kapasitesine sahipti. Sonraki nesil Cielong-4 roketinin ise 2,5 ton taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor.