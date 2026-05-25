Çin'in orta ve doğu bölgelerini vuran şiddetli cephe yağışları, ülkeyi büyük bir sel felaketinin eşiğine getirdi. Resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığı verilere göre; Çin Su Kaynakları Bakanlığı ile Meteoroloji İdaresi, felaketin eşiğindeki Anhui eyaletinin batısı ve Hubey eyaletinin doğusu için en kritik safha olan "kırmızı alarm" düğmesine bastı.

Yetkililer, dağlık bölgelerden inecek ani ve devasa sel dalgalarına karşı halkı uyarırken, hayati riskin en üst seviyede olduğunu duyurdu.

Çin'in 4 basamaklı (Kırmızı, Turuncu, Sarı, Mavi) afet uyarı sisteminde en tepe noktayı temsil eden kırmızı alarmın yanı sıra, birçok eyalette de teyakkuz durumu ilan edildi.

Cıciang, Anhui, Ciangşi ve Hubey’in belirli kesimlerinde turuncu alarm verilirken, yerel idarelere "anlık takip yapın ve riskli bölgeleri derhal tahliye edin" talimatı gitti.

Hınan’ın güneyi, Hunan’ın kuzeybatısı ve Çonçing’in kuzeydoğusunda şiddetli yağışların gece boyu sürmesi bekleniyor. Anhui ve Hubey’in bazı noktalarında ise yağışa şiddetli fırtınaların eşlik edeceği bildirildi.

Sağanak yağışların en çok vurduğu yerlerden biri ülkenin güneybatısındaki dev metropol Çongçing oldu. Hafta sonu başlayıp durmaksızın devam eden yağışlar, şehri adeta göle çevirdi.

Sel sularının evleri ve yolları yutması üzerine bölgeden 1805 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Yongçuan ilçesinde sel sularına kapılan 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişiden ise saatlerdir haber alınamıyor. İlçede 1. seviye acil durum ilan edildi. Beybey ilçesi akıntıya kapıldığı değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kent genelindeki 22 farklı ilçe ve beldede nehir yataklarındaki su seviyesi kritik güvenlik eşiğini aşmış durumda. Yaşanan kriz üzerine Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, bölgeye özel bir koordinasyon ekibi sevk etti. Sahaya inen uzman ekipler, hem arama kurtarma faaliyetlerini yönetiyor hem de evlerini terk etmek zorunda kalan afetzedelerin temel ihtiyaç maddelerine ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor.