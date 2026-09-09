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Kaynak: AA

Sinopec Ekonomi ve Kalkınma Araştırma Enstitüsü’nün raporuna göre, Çin’in petrol talebinin 2026’da günlük 600 bin varil, yani bir önceki yıla göre yüzde 8,9 azalması bekleniyor.

Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde Çin’in petrol tüketimi üst üste üçüncü yıl gerilemiş olacak.

BENZİN VE MOTORİN TALEBİ AZALACAK

Petrol talebindeki düşüşte yüksek petrol fiyatlarının yanı sıra elektrikli araçların hızla yaygınlaşması etkili oluyor.

Sinopec, 2026’da Çin’de benzin talebinin yüzde 8,7, motorin talebinin ise yüzde 11,4 azalmasını bekliyor.

Buna karşılık jet yakıtı talebinin yüzde 1,3 artarak 41,55 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

ÇİN DÜNYANIN EN BÜYÜK PETROL İTHALATÇISI

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumundaki Çin’de talebin gerilemesi, petrol piyasaları açısından da önem taşıyor.

Ortadoğu’daki gerilimin Brent petrolünü 100 dolar sınırına yaklaştırdığı bir dönemde Çin’deki talep düşüşü, arz kesintilerinin fiyatlar üzerindeki etkisini sınırlıyor.

HAM PETROL İTHALATI DA GERİLEDİ

Gümrük verilerine göre Çin’in ham petrol ithalatı ağustosta yıllık bazda yüzde 23,4 azaldı.

Çin’in petrol tüketimi de ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 9 geriledi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR TÜKETİMİ DEĞİŞTİRİYOR

Elektrikli araçların petrol kullanan ulaşım araçlarının yerini giderek daha fazla alması, ülkedeki petrol tüketimindeki düşüşün önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Bu değişim, Çin’de bir çeyrekte karbon emisyonlarının yıllık bazda ilk kez düşmesine de katkıda bulundu.