China Telecom, Yangtze Optical Fibre and Cable ile Dekoli ortaklığında hayata geçirilen proje, geleneksel internet altyapısının fiziksel sınırlarını aşmayı başardı. Işığı katı cam çekirdek yerine hava ortamından yönlendiren içi boş fiber teknolojisi, sinyal iletim hızını artırırken gecikme sürelerini (ping) en alt seviyeye indiriyor. Laboratuvar ortamının dışına çıkılarak gerçek dünya koşullarında test edilen bu yapısal esneklik, özellikle kıtalararası ana omurga şebekeleri ve devasa veri merkezleri için yüksek veri kapasitesi sunuyor. İletim performansını en üst düzeye çıkarmak amacıyla sistemde sabit parametreler yerine esnek kanal gücü ve dinamik hız kontrol mekanizmaları kullanıldı.

YÜKSEK GÜÇLÜ AMPLİFİKATÖR VE SİSTEM GÜVENLİĞİ

Saha testinde veri kararlılığını korumak için çok elementli katkılama yaklaşımına dayanan yeni bir yüksek güçlü amplifikatör mimarisi geliştirildi. Bu özel tasarım sayesinde sistem, 33.5 dBm maksimum çıkış gücüne ulaşarak uzun mesafelerde kayıpsız ve sağlam bir sinyal performansı sergiledi. Olası optik bağlantı hatalarının ve donanım hasarlarının önüne geçmek amacıyla şebekeye; anomali tespiti, otomatik kilitli kapatma işlevi ve alarm bağlantılı yanıt mekanizmaları gibi çok katmanlı güvenlik protokolleri entegre edildi. Test edilen bu yeni altyapının, geleceğin küresel iletişim ağlarında yeni bir standart oluşturması bekleniyor.