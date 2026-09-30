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Kaynak: AA / DHA / İHA

Mardin’de 2021 yılında çoban Musa Çelik’in öldürülmesi olayına karıştığı belirlenerek 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Şükrü Akçay, Adana’da yakalandı.

Bir süre önce tahliye edildiği öğrenilen Akçay hakkında verilen “Kasten öldürme” suçundan 12,5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Akçay’ın sanal medya ünlüsü olmak amacıyla farklı isimle videolar çekip paylaştığı da belirlendi.

ÇOBAN MUSA ÇELİK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Olay, 21 Kasım 2021’de Mardin’in Midyat ilçesi kırsal Çamyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İki aile arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumet sırasında çoban Musa Çelik, uzun namlulu silahla vurularak öldürüldü.

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, tanık beyanları üzerine o dönem güvenlik korucubaşı olarak görev yapan Şükrü Akçay ile kardeşleri M.A. ve Veysi Akçay’ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

12,5 YILLIK HAPİS CEZASI ONANDI

Şüpheliler hakkında Midyat Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanıklardan M.A. beraat ederken, Veysi Akçay’a “Silahla tehdit” suçundan 1 yıl 8 ay, Şükrü Akçay’a ise “Kasten öldürme” suçundan 12,5 yıl hapis cezası verildi.

Bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilen Şükrü Akçay hakkında verilen hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

FARKLI İSİMLE VİDEOLAR ÇEKTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Akçay’ın sanal medya ünlüsü olmak için farklı isimle videolar çekip paylaştığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akçay’ın Adana’da olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cinayet dedektiflerinin kent genelinde yaptığı araştırmada Akçay’ın, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde bir evde saklandığı tespit edildi. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Akçay’ı yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şükrü Akçay, önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.