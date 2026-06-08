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Xinhua ajansının haberine göre, ziyaret için bu sabah Pekin'den hareket eden Çin Devlet Başkanı Şi, ülkenin başkent Pyongyang'a geldi.

Şi'ye ziyarette, eşi Pıng Liyüen'in yanı sıra Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Genel Ofisi Direktörü Cay Çi ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de yer alıyor.

Bu, Çin liderinin bu yıl içindeki ilk yurt dışı ziyareti olarak kayıtlarda yerini aldı.

Kuzey Kore'ye son ziyaretini Kovid-19 salgını öncesinde 2019'da gerçekleştiren Şi, 7 yıl aradan sonra ülkeye geliyor. Şi'nin, ziyarette Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor.

Kuzey Kore lideri Kim, en son İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Pekin'de Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak için Eylül 2025'te Çin'i ziyaret etmişti.