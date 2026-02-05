Türkiye otomotiv sektörünün son zamanlarında en büyük yatırım hamlelerinden biri olan BYD Manisa fabrikası projesiyle ilgili belirsizlikler dikkat çekiyor. 2024 yılının Temmuz ayında büyük bir lansmanla duyurulan projeye ilişkin çarpıcı bir iddia paylaşıldı.

TESİSTEN VAZGEÇTİ İDDİASI

Katıldığı bir programda Emekli Yargıtay üyesi Ali Suat Ertosun, güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiyi paylaşarak, Çinli devin Manisa'daki tesisten vazgeçtiğini ve kararın Şubat veya Mart 2026 döneminde kamuoyuna ilan edilmesinin beklendiğini iddia etti.

SOMUT ADIM GELMEDİ

Yatırımın geleceğine dair henüz resmi bir iptal açıklaması ise duyurulmadı. CHP'li milletvekilleri, fabrikaya dair somut adımların gecikmesini ve teşviklerin sadece ithalatı kolaylaştırmak için mi kullanıldığını içeren soru önergesi vermişti.

Bakanlık ise süreci ve takvimi yakından takip edildiğini söyledi. BYD tarafından da somut bir adım ise gelmedi.