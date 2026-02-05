Özcan Deniz annesi için kırgınlıkları unuttu: Hastaneye koştu, tedaviyi bizzat üstlendi

"SADECE AĞABEYİMİZ DEĞİL, BABAMIZ GİBİ"

Kız kardeşleri Nurcan Deniz, Sibel Semerci ve Melek Kasap, yaşanan tüm kırgınlıklara rağmen anneleri için seferber olan ağabeylerine teşekkür ederek, Özcan Deniz’in aileleri için ne kadar önemli bir figür olduğunu dile getirdi. “O sadece ağabeyimiz değil, aynı zamanda babamız gibi. Zor durumda kim varsa ilk o koşar” sözleriyle duygularını paylaştılar.