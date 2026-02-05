Annesinin rahatsızlığı nedeniyle aile içinde yaşanan gerilimlere rağmen sorumluluk alan Özcan Deniz, örnek bir evlat olduğunu bir kez daha gösterdi. Kanser tedavisi gören Kadriye Deniz’in durumu geçtiğimiz günlerde kötüleşince Aydın’da bir devlet hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.
Özcan Deniz annesi için kırgınlıkları unuttu: Hastaneye koştu, tedaviyi bizzat üstlendi
Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz’in sağlık durumunun ağırlaşması üzerine kırgınlıkları geride bırakarak annesini İstanbul’daki donanımlı bir özel hastaneye naklettirdi. Bu süreçte üç kız kardeşini de annesinin bakımını üstlenmeleri için görevlendirdi.Derleyen: Hande Karacan
Durumu öğrenir öğrenmez harekete geçen Özcan Deniz’in, annesinin bakımı için yüksek miktarda maddi destek sağladığı belirtildi. Bununla yetinmeyen sanatçı, bizzat hastaneyi arayarak annesinin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Kadriye Deniz’in durumunun ağır olduğunu ve yanında kimsenin bulunmadığını öğrenen Deniz, vakit kaybetmeden plan yaptı.
KIZ KARDEŞLERİ NÖBETLEŞE HASTANEDE KALMAYA BAŞLADI
Üç kız kardeşini Aydın’a gönderen Özcan Deniz, annesini daha kapsamlı tedavi alabilmesi için İstanbul’a getirtti. Özel bir hastaneye yatırılan Kadriye Deniz acilen ameliyata alındı. Sanatçının “Annemle her şeyiyle ilgilenin” talimatı üzerine kız kardeşleri nöbetleşe şekilde hastanede kalmaya başladı.
"SADECE AĞABEYİMİZ DEĞİL, BABAMIZ GİBİ"
Kız kardeşleri Nurcan Deniz, Sibel Semerci ve Melek Kasap, yaşanan tüm kırgınlıklara rağmen anneleri için seferber olan ağabeylerine teşekkür ederek, Özcan Deniz’in aileleri için ne kadar önemli bir figür olduğunu dile getirdi. “O sadece ağabeyimiz değil, aynı zamanda babamız gibi. Zor durumda kim varsa ilk o koşar” sözleriyle duygularını paylaştılar.
Öte yandan Özcan Deniz’in, ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı ve mahkemeye taşınan sorunların ardından ailesiyle ilişkilerinin gerildiği biliniyordu. Tapu devri, borçlar ve tehdit iddialarıyla gündeme gelen bu süreçte, annesi Kadriye Deniz’in kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı.
Ailenin bir diğer üyesi Yelda Gürler ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, annesinin bir süre daha kemoterapi alacağını belirterek sevenlerinden dua istedi. Paylaşımın ardından Kadriye Deniz için çok sayıda geçmiş olsun ve şifa mesajı geldi.