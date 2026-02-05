Çin’li otomotiv üreticisi BYD’nin Manisa’da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla kuracağı fabrikaya dair Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırımın tamamlanmasına ilişkin sürenin devam ettiğini söylerken bakanlıkça izleme ve denetim çalışmalarının yerine getirildiğini vurguladı.

1,5 YILDIR MANİSA’DA SOMUT BİR YATIRIMIN BAŞLAMADI

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre; CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, ise bu duruma ilişkin soru önergesi verdi. YD’nin Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar tutarında yatırım yapma ve Manisa OSB’de üretim tesisi kurma taahhüdünde bulunduğunu, bu taahhütler çerçevesinde ÖTV indirimi olmak üzere bazı teşvik ve destekler sağlandığını ancak aradan yaklaşık 1,5 yıl geçmesine rağmen Manisa’da somut bir yatırımın başlamadığını, üretime ilişkin bir takvimin de kamuoyuyla paylaşılmadığı önergede altını çizdi.

BAKANLIĞIN RADARINDAYMIŞ

Kılıç’ın verdiği soru önergesine cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD firmasının Türkiye’de yapacağı yatırımın, mevcut teşvik mevzuatının çizdiği sınırlar çerçevesinde desteklendiğini vurguladı. Kacır, ”Yatırımın niteliği, asgari şartları, proje takvimi, firmanın sorumlulukları ve taahhütleri tanımlanarak devlet desteklerinden yararlandırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yatırımın tamamlanmasına ilişkin sürenin devam ettiğini vurgulayan Kacır, yatırımın öngörülen şekilde tamamlanmasına ilişkin olarak yatırım teşvik mevzuatının öngördüğü çerçevede izleme ve denetim çalışmaları Bakanlıkça eksiksiz olarak yerine getirildiğini söyledi.