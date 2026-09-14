Süleyman E. idaresindeki 34 NHF 211 plakalı çimento yüklü silobas, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolundan D-100 kara yoluna bağlanmak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çimento yüklü silobas D-100’e devrildi: Gebze'de trafik kilitlendi - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılıp Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Çimento yüklü silobas D-100’e devrildi: Gebze'de trafik kilitlendi - Resim : 3

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Silobasın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.