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Artvin Hopa’da yaşayan 67 yaşındaki Çaykur emeklisi Şükrü Mısırlıoğlu’na, sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla paylaştığı çilingir sofrası fotoğrafları sebebiyle alkol reklamı cezası verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan soruşturmada, Mısırlıoğlu’nun paylaşımları "reklam" sayıldı.

BirGün’den Meral Danyıldız’ın haberine göre, soruşturma dosyasında yer alan fotoğraflardan birinde Mısırlıoğlu’nun elinde bir içki şişesi, bir diğerinde ise kaybettiği arkadaşlarını anmak için dostlarıyla kurduğu sofra görülüyor.

Fotoğraf açıklamasında ise, "İsraf yapmayın, porsiyonları küçültün diyorlar. İyi de bizim porsiyonlar hiç büyümedi ki. Ejder meyvesi, manda yoğurdu, karidesle işimiz olmadı. Rakı, salata, inek yoğurdu hepsi bu..." ifadeleri yer alıyor.

82 BİN 244 TL “REKLAM” CEZASI VERİLDİ!

Mısırlıoğlu’na gönderilen tebligatta, 4250 sayılı Kanun’un reklam yasağını düzenleyen 6. maddesini ihlal ettiği ileri sürülürken yasak ihlali gerekçesiyle 82 bin liradan 3 milyon 291 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından alınan idari yaptırım kararında, Şükrü Mısıroğlu hakkında, "alkollü içkilerin reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımının yapılması fiili nedeniyle, 2025 yılı uyarınca alt limit olan 82 bin 244 TL idari para cezası uygulanması hususunu..." ifadelerine yer verildi.

“MAAŞIMDAN BAŞKA BİR ŞEYİM YOK”

Mısırlıoğlu, cezayı ödeyemeyeceğini ifade ederek "Ben 27 bin lira maaş alıyorum, bana nasıl 83 bin lira ceza verebilirler?" diye soran Mısırlıoğlu, şöyle konuştu: "Ben ödeyemem çünkü üzerimde maaşımdan başka bir şey yok. Ödeyebilecek durumda değilim. Mal varlığımı, bağımı bahçemi zamanında çocuklarıma satmışım. Maaşımdan başka bir şeyim yok.” açıklamasında bulundu.

Daha sonra cezanın 52 bin TL'ye düştüğünü bildiren Mısırlıoğlu, "Ben bu parayı nasıl ödeyebilirim? Ben iki ekmek alırken düşünen insanım. Hatta benim 52 bin lirayı ödemem için iki ay evde hiçbir şey yememem lazım" ifadelerini kullandı.

AVUKATI KARARA İTİRAZ ETTİ!

Mısırlıoğlu'nun avukatı Orhan Turan ise cezanın 4250 Sayılı Yasaya aykırı olduğunu ifade ederek "Çünkü yasada 'şirketler reklam yapmasınlar' der. Şahıslarla ilgili bir reklamdan bahsedilmiyor. Şükrü Bey bir şirket değil, reklam kastı yok, reklam niyeti yok, bundan elde ettiği bir gelir yok." dedi. Karara, Mısırlıoğlu’nun avukatı tarafından itiraz edildi.