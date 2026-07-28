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Gazeteci İsmail Saymaz, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Prof. Dr. Hilmi Demir hakkında yaptığı paylaşımda, görev yaptığı üniversite yönetimine dikkat çeken eleştiriler yöneltti. Saymaz, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ölüm ilanını cenazeden dört gün sonra yayımladığını belirterek, bu durumu "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

'CENAZEDEN DÖRT GÜN SONRA ÖLÜM İLANI PAYLAŞILDI'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saymaz, Prof. Dr. Hilmi Demir'in vefatının ardından yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ölüm ilanını cenazenin ardından dört gün sonra yayımladığını belirten Saymaz, bunun kendisini şaşırtmadığını ifade etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN TALEBİ GÜNDEME GELDİ

Saymaz, 2022 yılında İçişleri Bakanlığı'nın, Prof. Dr. Hilmi Demir'in "terör ve radikalizm" alanındaki çalışmalarını Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde altı ay daha sürdürmesini talep ettiğini öne sürdü.

Paylaşımına göre, söz konusu talep Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından uygun bulunmadı.

'REKTÖRLÜK NEDEN RAHATSIZ OLDU?'

Bu gelişme üzerine çeşitli sorular yönelten Saymaz, üniversite yönetiminin söz konusu çalışmalardan neden rahatsızlık duyduğunu sorguladı.

Saymaz, Prof. Dr. Hilmi Demir'in radikalizm, Selefilik, FETÖ ve çıkar ilişkisine dönüştüğünü öne sürdüğü bazı dini gruplara yönelik çalışmalarının bu kararda etkili olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

AİLESİNDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Paylaşımında Demir'in ailesinin açıklamalarına da yer veren Saymaz, ailenin "Babamız bu yüzden emekli oldu" iddiasını dile getirdi.

Öte yandan İsmail Saymaz'ın iddialarla ilgili Hitit Üniversitesi Rektörlüğü veya ilgili kurumlardan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

HİLMİ DEMİR KİMDİR?

Prof. Dr. Hilmi Demir, 1969 yılında Tokat Reşadiye’de doğdu. 1986 yılında Tokat Reşadiye Lisesi’nden mezun oldu. 1993 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi, Kelâm Anabilim Dalı’nda Asistan olarak göreve başladı. 1996’da yüksek lisansını, 2001’de doktorasını tamamladı. 2002 yılında Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Yardımcı Doçent, 2002- 2003 yıllarında Kırgızistan Oş Üniversitesi’nde Felsefe Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı. 2009’da Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını aldı. 2015 yılından itibaren TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) Bölge Çalışmaları alanında danışmanlık yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Hilmi Demir 4 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Hilmi Demir'in Kitapları:

1. Zerdüştlük, Maniheizm, Hristiyan Gnostikler ve İslâm, Ankara, 2011

2. Delil ve İstidalalin Mantıkî Yapısı İlk Dönem Sünni Kelâm Örneği, İSAM Yayınları, İstanbul, 2012.

3. İmam Mâtürîdî’nin Gnostik Akımlarla Mücadelesi, Mâtürîdî’nin Düşünce Dünyası, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2011.

4. Selefiler ve Selefi Hareketi IŞİD ne Kadar Sünnidir?, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yayınları, Ağustos, 2014