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Süleymancılar operasyonu sonrası eski milletvekili Arif Ahmet Denizolgun’un 2016’daki şüpheli ölümü yeniden gündemde. Başsavcılık bilgi notundaki çelişkiler, 36 saatlik kayıp zaman, gizemli tanık ve doktor beyanları soru işaretlerini büyüttü.

Mezar açıldı, gözler Adli Tıp raporunda

Süleymancılara yönelik operasyonların ardından eski milletvekili, eski Ulaştırma Bakanı ve cemaatin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun’un 2016 yılındaki ölümü yeniden adli mercilerin ve kamuoyunun gündemine oturdu

"Süleymancılara" yönelik operasyon sonrası eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dosya yeniden açıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Denizolgun'un ölümüne ilişkin hazırladığı bilgi notunda dikkat çeken detaylar yer aldı. Çiftlikte çalışan Türkmenistan uyruklu Rufat Kadyrow, ifadesinde Denizolgun'u akşam 7'de kanepede hareketsiz bulduğunu ve bu sırada şoförünün Ahmet adlı birisiyle cesedin yanına gittiğini öne sürdü. Kadyrow ifadesinde Denizolgun'u akşam 7'de bulduklarını söylerken özel doktorunun da akşam 9'da kendisine "kötüleştiği" bilgisinin geldiğini iddia etmesi dikkat çekti.

Süleymancılara yönelik operasyonun ardından eski milletvekili ve bakan Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin de soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Denizolgun'un mezarı ölümünden 10 yıl. sonra açılarak kemikleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kurumdan henüz konuyla ilgili bir rapor çıkmadı.



Nefes yazarı Aytunç Erkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin hazırladığı bilgi notunu aktardı. Erkin'in yazısından ilgili kısım şöyle:



"Ölüm olayının gerçekleştiği çiftlikte çalışan Türkmenistan uyruklu Rufat Kadyrow, 8 Eylül 2016 günü sabah 9.51’de Riva Polis Merkezi’nde ifade verdi. İfadesinde dedi ki:



Arif Ahmet Denizolgun, 6 Eylül 2016 günü saat 15.00 sıralarında çiftliğe geldi.

- 7 Eylül 2016 günü saat 07.00 sıralarında Denizolgun’un şoförü Murat, çiftliğe geldi ve Ahmet Arif Denizolgun’un gidip gitmediğini sordu. Ahmet Bey’in gitmediğini söyledim ve ‘Saat 15.00 gibi evden çıkar’ dedim. Saat 13.00’e kadar Ahmet Bey’i bekledi; daha sonra da çiftlikten ayrıldı.

- Ahmet Bey’den hiç haber alınmayınca 7 Eylül 2016 günü saat 19.00 sıralarında eve girdim. Evin anahtarının kapının üzerinde olduğunu gördüm.

- Üst kata çıktım, Ahmet Bey’i kanepede hareketsiz gördüm ve kendisine seslendim, cevap vermedi.

- Bu sırada şoför Murat ve Murat’la birlikte gelen Ahmet isimli biri yukarı çıktı.

At binmeye geldi, 36 saat kimse merak etmedi

Şimdi çiftlikte çalışan Türkmenistan uyruklu Rufat Kadyrow’un ifadesiyle ortaya çıkan sorulara bakalım.

SORU 1:

36 saat boyunca neden merak etmedi?

İfadesinde Ahmet Bey’in at binmek üzere çiftliğe geldiğini söylemesine rağmen 36 saat boyunca Ahmet Bey’i görmemiş, haber almamıştır. Buna rağmen hiçbir şekilde merak etmemiş, şoför Murat’ın ricası üzerine eve girmiştir. Ev anahtarının kapıda bırakılması hayatın olağan akışına uygun değildir.

SORU 2:

Şoför Murat'ın ifadesi alındı mı?

Şoför Murat’ın çiftliğe gelip 6 saat Ahmet Bey’i beklemesi ve çıkma ihtimali bulunan 2 saat önce çiftlikten ayrılması dikkat çekicidir.

SORU 3:

Şoför Murat'la gelen Ahmet Bey kim?

İfadesinde Ahmet Bey’i yukarıda bulduklarını söylediği Ahmet Bey (şoför Murat ile gelen) kimdir? İfadesinde bahsetmemiş ve hiçbir şey söylememiştir.

ŞİMDİ GELELİM “BİLGİ NOTU”NUN İKİNCİ SAYFASINA



SORU 1:

Kayıp 8 saat 30 dakikada neler yaşandı?

Türkmenistan uyruklu Rufat Kadyrow ifadesinde, saat 19.00’da Ahmet Bey’i 2. katta hareketsiz bulduğunu söylemiştir. Riva Polis Merkezi’ne ihbar saati ‘Olay Yeri İnceleme Raporu Formu’na göre 03.30’dur. 8 saat 30 dakika niçin beklenmiştir. Bu sürede ne olmuştur?

SORU 2:

Özel doktoru neden konuşmadı?

Olay Yeri İnceleme ve Ölü Muayene Tutanağı’na göre, Ahmet Bey’in özel doktoru olduğunu beyan eden Nurettin Demirkol, 07.09.2016 günü saat 21.30 sularında kötüleştiği haberini aldığını söylemiştir. Oysaki Türkmenistan uyruklu Rufat Kadyrow ifadesinde bundan hiç bahsetmemiştir. Bilakis ifadesinde saat 19.00’da Ahmet Bey’in bulunduğu

söylenmektedir. Saat 19.00’da vefat etmiş olarak bulunan bir kişi ile ilgili kim ve niçin Nurettin Demirkol’a “kötüleştiği” bilgisini vermiştir? Nurettin Demirkol kendisine kimin haber verdiğini de söylememektedir.

SORU 3:

19-20 saat boyunca ağzıdan kan gelir mi?

Olay Yeri İnceleme ve Ölü Muayene Tutanağı’na göre, Dr. Ergül Demiral bilirkişi olarak atanmış ve kendi beyanında, 08.09.2016 saat 02.30 sularında olay yerine geldiğini ve geldiği saatten itibaren en az 24 saat önce ölüm olayının gerçekleştiğini düşündüğünü ifade etmiştir. Doktor bilirkişinin beyanına göre ölüm 07.09.2016 günü saat 02.30’da gerçekleşmiştir. Ahmet Bey, 07.09.2016 günü saat 19.00 civarında bulunmuştur. Bulunduğunda ağzından halen kan geldiği belirtilmiştir. 19-20 saat boyunca ağzından kan gelmesi olağan mıdır?"

SORU 4:

Olay Yeri İnceleme ve Ölü Muayene Tutanağı’na göre, Dr. Ergül Demiral bilirkişi olarak atanmış ve kendi beyanında, 08.09.2016 saat 02.30 sularında olay yerine geldiğini ve geldiği saatten itibaren en az 24 saat önce ölüm olayının gerçekleştiğini düşündüğünü ifade etmiştir. Doktor bilirkişinin beyanına göre ölüm 07.09.2016 günü saat 02.30’da gerçekleşmiştir. Ahmet Bey, 07.09.2016 günü saat 19.00 civarında bulunmuştur. Bulunduğunda ağzından halen kan geldiği belirtilmiştir. 19-20 saat boyunca ağzından kan gelmesi olağan mıdır? "ilişkin tepki çeken detayları açıklamıştı.