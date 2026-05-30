Mutlak Butlan kararıyla yeniden genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu heyeti, partinin Instagram hesabının yönetimini sessiz sedasız ele aldı.

Kılıçdaroğlu heyetince resmi hesaptan yapılan ilk paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce tepki geldi.

CHP'NİN INSTAGRAM HESABI KILIÇDAROĞLU EKİBİNE GEÇTİ

Partinin resmi Instagram hesabından Kılıçdaroğlu'nun polis ekipleri tarafından boşaltılan Genel Merkez'de yaptığı bayramlaşma etkinliğinden kareler paylaşıldı.

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İçin Tertemiz Bir Başlangıcın Arifesinde Genel Merkezimizde düzenlenen Halkla Bayramlaşma Programı'nda yurttaşlarımıza seslendi." sözleriyle gerçekleştirilen paylaşıma kısa sürede on binlerce yorum yapıldı.

YURTTAŞLARDAN TEPKİ GELDİ

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşımda Kılıçdaroğlu'ndan genel başkan olarak bahsedilmesine "Bizim genel başkanımız Özgür Özel'dir" ifadeleriyle tepki gösterdi.