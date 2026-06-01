TBMM Başkanlığı, CHP Grup Toplantısı’nı Meclis gündemine aldı. Toplantının yarın (2 Haziran Salı) saat 13.30’da gerçekleştirileceği bilgisi, Meclis’in resmi takvimine işlendi.

CHP lideri Özgür Özel’in, “mutlak butlan” kararından sonra yapacağı ilk Meclis Grup Toplantısı’nda, CHP’ye yönelik yargı müdahalesine ve parti yönetimine ilişkin tartışmalara geniş yer ayıracağı öğrenildi. Özel’in konuşmasında hem mahkeme kararının siyasi sonuçlarını hem de CHP’nin bundan sonraki yol haritasını değerlendirmesi bekleniyor.

Öte yandan “mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığı’na dilekçe sunarak CHP Grup Toplantısı’nın yapılmaması için başvuruda bulunmuş, ayrıca tüm milletvekillerine toplantının yapılmaması yönünde bir talimat yazısı göndermişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ÇAĞRI

CHP Grup toplantısının meclis takvimine işlenmesinin ardından Özgür Özel yarınki grup toplantısına çağrıda bulundu.

Özel, 221 eski CHP'li milletvekilinin Kurultay çağrısı yaptıkları açıklamaya ilişkin haberimizi alıntılayarak

"Tarihin doğru tarafında duran, ülkesini ve partisini tereddütsüz savunan önceki dönemlerde görev yapmış 221 milletvekilimize teşekkür ediyorum. Sayın milletvekillerimizden programı uygun olanları yarınki grup toplantımıza davet ediyorum." ifadelerini kullandı.