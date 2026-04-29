Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına ait iddianamenin bir örneği, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine “Kurultay Ceza Davası” dosyasına gönderildi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin usulsüzlük iddiaları kapsamında açılan ceza davasının 23 Şubat’taki üçüncü duruşmasının ara kararında mahkeme, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 9 Mart'ta görülmeye başlanacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik dava ile eldeki dosya arasında hem sanıklar hem de suç konusu olaylar bakımından fiili ve hukuki irtibat bulunduğunu belirterek, usul ekonomisini gözeterek davanın daha yüksek görevli mahkeme olan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirilmesi için muvafakat sorulmasına karar vermişti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından birleştirme talebine muvafkat verilirse, usul ekonomisi nazara alınarak, beklenmeksizin birleştirme kararı verilerek, dosyanın İstanbul'a gönderilmesine hükmedilmişti.