Son anket ASAL'dan: Yüzde 40,2'lik oran gündem oldu

Anket firmaları art arda anket sonuçları duyurmaya devam ediyor. ASAL'ın son anket sonuçlarında Ocak 2025’ten Nisan 2026’ya kadar süren periyodik ölçümlerde, Türkiye’nin temel meselelerini çözme kapasitesi konusunda vatandaşın siyasi aktörlere yönelik bakış açısındaki değişimler dikkat çekti.
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, (ASAL) son anketinde vatandaşlara "Sizce Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" diye sordu. Yüzde 40,2 ile zirveyi gören yanıt gündem oldu.Derleyen: Dilek Taşdemir
Vatandaşların çözülmeyen ekonomik kriz ve 'bağımsız yargı' isyanları devam ederken, ASAL son anketinde vatandaşlara, "Sizce Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" diye sordu.
ZİRVEDE "HİÇBİRİ" VAR
Anketin en çarpıcı sonucu, tüm siyasi partilerin üzerinde bir oranla "Hiçbiri" seçeneğinin ilk sırada yer alması oldu. Zirvede yer alan 'Hiçbiri' seçeneği "Siyasete güven azalıyor mu?" yorumlarını beraberinde getirdi.
Ocak 2026'da yüzde 40,2 ile zirveyi gören "Hiçbiri" yanıtı, Nisan 2026 itibarıyla yüzde 35,5 seviyesinde seyrediyor. Anket sonucun, seçmenin yaklaşık üçte birinin mevcut siyasi tabloda sorunların çözümüne dair bir adres bulamadığını kanıtlıyor.
Siyasi partiler bazında yapılan değerlendirmede AK Parti birinci, CHP ise ikinci sırada...
Anket sonuçlarına göre Nisan 2026 verilerine göre halkın yüzde 24,0'ı sorunları AK Parti'nin çözebileceğine inanıyor. AK Parti, 2025 yılı Mayıs ayında yüzde 26,0 ile en yüksek güven oyuna ulaşmıştı.
Ana muhalefet partisi ise istikrarlı bir yükseliş grafiği çizerek Nisan 2026'da yüzde 20,5 oranına ulaştı. CHP, Ocak 2025'teki yüzde 16,0 seviyesinden bugüne halk nezdindeki çözüm umudunu artırmış görünüyor.
DİĞER PARTİLERDE DURUM NE?
Ankette yer alan diğer partilerin Nisan 2026 verileri ise şu şekilde gerçekleşti:
DEM Parti: Yüzde 3,5
MHP: Yüzde 2,5
İYİ Parti: Yüzde 1,6
Zafer Partisi: Yüzde 1,0
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,9
KARARSIZLAR VE DİĞERLERİ
"Fikrim yok/Cevap yok" diyenlerin oranı Nisan 2026'da yüzde 6,0 olarak kaydedilirken, "Diğer" seçeneğine yönelenlerin oranı ise yüzde 4,5 oldu.
ASAL Araştırma’nın "Sizce Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" anketinde 'Hiçbiri' diyenlerin oranının yüzde 40,2 ile zirveyi görmesi gündem olurken, anket Türkiye’nin sorunlarının çözümü noktasında iktidar ve muhalefet bloklarının seçmeni tam anlamıyla ikna edemediğini, kararsız ve inancını yitirmiş kitlenin siyasetin ana belirleyicisi konumunda olduğunu gözler önüne serdi.