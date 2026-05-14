Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir aracın 2019 yerel seçim sürecini de kapsayacak şekilde AKP Genel Merkezine tahsis edildiğini öne sürdü.

Yavuzyılmaz, aracın kira, HGS/OGS ve akaryakıt giderlerinin de İBB kasasından ödendiğini de öne sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesine ilişkin bir araç tahsisi iddiasını gündeme getirdi.

'İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA İHBAR EDİYORUM'

Yavuzyılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına seslenerek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, şunları söyledi,

"AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde; AKP Genel Merkezi’ne, İstanbul halkına ait kaynaklardan, 2019 yerel seçim sürecini de kapsayacak şekilde; 264 gün boyunca 34 DH 4336 plakalı aracın tahsis edildiğini tespit ettik. Aracı sahibi: İBB. Aracı kullanan: AKP Genel Merkezi. Aracın markası: Renault. Modeli: Megane. Motor No: K9KG657R040076. Şase No: VF17RFB00059780066. Araç tahsis ve teslim tarihleri:

19.07.2018 - 09.04.2019. Aracın tahsis süresi: 264 gün. Ayrıca bu süre boyunca aracın aylık kirası, HGS/OGS masrafları ve akaryakıt giderleri de İBB kasasından ödeniyor. Haydi bakalım, gereğini yapın da görelim!"