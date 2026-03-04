Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 2024 yılında hayata geçirdiğini duyurduğu “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik” adımları sınıfta kalırken israf düzeni ise dur durak bilmeden sürüyor. CHP Milletvekili Mühip Kanko'nun mecliste gündeme getirdiği olay bu tabloyu gözler önüne serdi.

'AMA HİZMET KİME?'

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada bir makam şoförünün günlük iş programını okudu. Kamu araçlarının kişisel işlerde kullanıldığını söyleyen Kanko, “Devletin aracı, devletin yakıtı, devletin şoförü… Ama hizmet kime?” sözleriyle kamu yönetiminde tasarruf ve denetim çağrısında bulundu.

CHP Milletvekili Muhip Kanko, bir makam şoförünün günlük mesaisini anlattı:

07.45- Bölge müdürünün kızı lojmandan alınıp işe bırakılıyor

08.50- Bölge müdürü lojmandan kuruma getiriliyor

10.30- Bölge müdürünün oğlu lojmandan alınıp havuza bırakılıyor

12.00- Oğlu havuzdan alınıp lojmana bırakılıyor

12.20- Bölge müdürünün eşinin verdiği halılar yıkamaya bırakılıyor

13.15- Bölge müdürünün anne ve babası hastaneye bırakılıyor

15.00- Hastaneden alınıp lojmana bırakılıyorlar

16.30- Anne ve babanın ilaçları eczaneden alınıp lojmana teslim ediliyor

17.00- Bölge müdürü kurumdan alınıp arkadaşlarıyla buluşacağı restorana bırakılıyor

22.30- Bölge müdürü restorandan alınıp evine bırakılıyor

23.40- Araca yakıt alınıp kuruma bırakılıyor

Şoförün notuna da değinen Mühip Kanko, notta “Söz olur düşüncesiyle hassasiyet gösteren Bölge Müdürümüz, aracın akşamları kurumda bırakılmasını istemektedir.” ifadesinin yer aldığını aktardı.

'KAMU AHLAKI MESELESİDİR'

Genel Kurul’da konuşmasını sürdüren Mühip Kanko, “Çünkü saraydan öyle görüyorlar. Devletin aracı, devletin yakıtı, devletin şoförü… Ama hizmet kime? Bölge müdürünün ailesine, özel hayatına, sosyal programına.” dedi.

“Vatandaş bir litre mazotun hesabını yaparken kamu aracı özel şoförlü aile servisine dönüşmüş durumda. Sonra tasarruf tedbirlerinden söz ediyorsunuz.” ifadelerini kullanan Kanko, kamu araçlarının kullanımına ilişkin sorular yöneltti:

“Bu bir istisna mı, yoksa sistematik bir alışkanlık mı? Kaç makam aracı gerçekten kamu hizmeti için kullanılıyor? Kaçı özel hayatın konfor aracı hâline gelmiş durumda?”

“Bu yalnızca bir araç meselesi değildir; bu bir kamu ahlakı meselesidir. Devlet malını kendi malı gibi gören zihniyet meselesidir.” diyen Mühip Kanko sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tasarruf gerçekten isteniyorsa önce yukarıdan başlanır; önce makam araçlarından, ayrıcalıklardan başlanır. Milletin sırtına yük bindirerek değil.

Devlet ciddiyet ister. Kamu görevi sorumluluk ister. Biz bu israf düzenine, bu keyfiliğe karşı durmaya devam edeceğiz.”