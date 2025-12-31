2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmek üzere, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 18 trilyon 801 milyar 514 milyon 833 bin lira, özel bütçeli idarelere 1 trilyon 637 milyar 331 milyon 680 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 87 milyar 139 milyon 973 bin lira ödenek verilirken genel bütçenin gelirleri ise 16 trilyon 82 milyar 32 milyon 487 bin lira olarak yer alıyor.

Özel bütçeli idarelerin net finansmanın 226 milyon 500 bin lira olarak öngörüldüğü bütçede, kurumlara alınacak binek otomobil sayısı dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 13 Mayıs 2024’te Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği toplantıda "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni kamuoyuyla paylaşmıştı.

Bakan Şimşek, harcama tedbirlerinin, "kamuda tasarruf, bütçede harcama disiplini ve kamu yatırımlarında verimlilik" olmak üzere 3 temel ekseni olduğunu savunarak, şunları söylemişti:

“Ambulans, savunma ve güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Mevcut kiralık taşıt sözleşmeleri de izin alınmadan yenilenmeyecek. Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımını çok sıkı kurallara ve izne tabi tutacağız. Ayrıca, kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeli araç kullanımını sonlandırıyoruz. Bu bir süreç gerektirecek, mevcutların sözleşmelerinin sona ermesi gerekecek ama kanunda belirtilen makam, idare veya kişiler hariç yabancı menşeli araç kullanımını da kamuda kaldırıyoruz. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtları tasfiye edeceğiz.”

Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde bu tasarruf paketine uyulmaması dikkat çekti. Taşıt cetveli olarak bilinen “T cetveli”ne kamuya 700'ü aşkın binek otomobil alınacak. Listeye göre Adalet Bakanlığı’na 69, Milli Eğitim Bakanlığı’na 25, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na 10, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 7, Sermaye Piyasası Kurulu’na 20, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na 20, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 13 adet olmak üzere yüzlerce aracın alınacağı öngörülüyor. 9 sayfaya sığan "T" cetvelindeki taşıtlar listesine dikkat çeken ekonomist Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Maliye Bakanı Şimşek’in tasarruf genelgesi açıklarken kullandıkları "3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması" sözlerine atıf yaparak şunları kaydetti:

“İşin ilginç tarafı tasarruf tedbirini hazırlayanlar da, bütçe hazırlık çalışmalarını yapanlar da aynı kişiler. Oysa aynı tasarruf tedbirleri kapsamında eski binek otomobilleri de satışa sundular. Mesele, otomobil parkını küçültmek mi yenilemek mi? diye sormadan edemiyor insan. Özetle söyleyelim: Kamuda tasarruf olmadan vergi yükü azalmaz.”